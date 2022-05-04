Настоящая известность пришла к Аглае Тарасовой со съемками в популярном у российского телезрителя сериале «Интерны». Ее биография известна любителям новостей из гламурной тусовки с момента рождения. Аглая — старшая дочь Ксении Раппопорт, известной по съемкам в Италии и получением первой премии на кинофестивале «Кинотавр» за лучшую роль, сыгранную в фильме К. Серебренникова. На сегодняшний день из ее поклонников никто не вспоминает, что при рождении ребенок звездной Ксении получил имя Дарья. А в узком кругу друзей и близких ее сценический псевдоним не используется.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Генеалогическое древо актрисы

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Биография Аглаи Тарасовой началась в Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье. Она родилась 18 апреля 1994 года. Ее прадед был историком, занимавшимся русским зодчеством, дед — архитектором, а бабушка — реставратором. Об отце известно немногое — он был бизнесменом, расстался с матерью, той самой знаменитой Ксенией Раппопорт, когда дочь была совсем маленькой. В 17 лет у Дарьи появилась сестра Софья, которую ее звездная мама родила от Ю. Колокольникова.

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До появления на свет младшего ребенка воспитанием Даши занималась мама в перерывах между съемками, которой помогали дедушка и бабушка. Они постарались обеспечить ей разностороннее образование в лучших дворянских традициях — музыка, рисование, французский с английским, балетная школа и (неожиданно) шахматы. Даже в детсадовский период каждый день девочки было настолько плотно заполнен самыми разными кружками и студиями, что свободного времени у ребенка просто не оставалось.

Еще одно воспоминание детства — элитная школа, в которой учились дети обеспеченных родителей. Семью девочки сложно назвать бедной, но у питерских интеллигентов были свои принципы воспитания. Ребенка учили бережливости, разумному отношению к деньгам, на первом месте стояли не материальные, а духовные ценности. Тем не менее первый гонорар за съемку в сериале девушка потратила на покупку дорогой брендовой сумки, которую, по собственному признанию, все еще хранит как память о начале самостоятельной и взрослой жизни.

В переломном подростковом возрасте она настолько стремилась обрести самостоятельность, что находилась в постоянной конфронтации с матерью. Ксения часто брала дочь с собой на съемки, а однажды повезла на Венецианский кинофестиваль, где та воочию увидела Бреда Питта и Джорджа Клуни.

Л. Шервинский, кинокритик: «Авторы биографии Дарьи-Аглаи акцентируют внимание читателей на отсутствии у девочки стремления стать актрисой, подчеркивают то, что у нее нет профильного образования, как доказательство каких-либо намерений. Однако никакого элемента случайности в превращении девушки с двумя незаконченными высшими в актрису не усматривается, как и в других случаях с детьми знаменитых родителей. Вращаясь в среде людей творческих, несложно получить шанс стать одним из них».

Образование Аглаи Тарасовой

Профессия политолога, которую вознамерилась получать Аглая, не досталась ей из-за эпизодической роли, на которую пришлось поехать в Москву. Далее последовали съемки в Таллине, и с университетом было покончено. Выбор между вузом и ролями в кино надо было сделать, и он оказался не в пользу учебного заведения. По закону парного случая, ситуация повторилась на следующий год — на этот раз в РПУ им. Герцена (пригодилось знание иностранных языков).

Выбор профессии был логичным, тем более что первую роль Дарья сыграла в короткометражке, поставленной гражданским мужем матери Ю. Колокольниковым. В детстве старшая дочь много ездила со своей звездной матерью на гастроли и съемки. Иногда они подолгу жили за границей. Это было неоспоримым подсознательным аргументом против серьезной профессии политолога.

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Съемки в Таллине были не спонтанными. Спустя всего несколько месяцев после учебы в вузе Дарья отправилась навестить мать и уговорила создателей многосерийного молодежного сериала дать ей крохотную роль.

Причиной отказа от обучения Тарасова назвала сложность постоянных поездок на съемочную площадку в Таллин. Однако позднее, в другом интервью, призналась, что после атмосферы кино было сложно возвращаться в аудитории и скучно сидеть на лекциях. Родители принимали опосредованное участие в биографии Аглаи Тарасовой. Нет никаких свидетельств их неодобрения такого отношения к образованию:

уходу из университета из-за небольшой роли; отказу от РПУ из-за съемок в Ялте, которые продлились около года; игнорированию собственных намерений поступать в театральный ради роли в «Интернах».

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новым для нее жанром ситкома;

напряженным графиком работы;

недостатком профессиональных навыков, вынуждавших заниматься самосовершенствованием прямо на съемочной площадке. Чтобы сниматься в этом популярном сериале, Тарасова переехала из Северной столицы в Москву. В некоторых источниках высказываются предположения, что приглашение в сериал, находившийся на пике популярности у зрителей, тоже было не случайным, однако эта догадка не нашла документального подтверждения. Начинающей актрисе пришлось столкнуться с непривычными сложностями:

Волна недовольных комментариев поклонников сериала, которые были против ввода в него новых персонажей, была закономерным результатом решения продюсеров обновить состав исполнителей. Однако спустя непродолжительное время Тарасова стала сниматься у С. Снежкина в сериале о следователе Тихонове.

Личная жизнь: романы и чувства

Биография и личная жизнь Аглаи Тарасовой привлекли особенное внимание кинозрителей с выходом на экраны полнометражного фильма о сложной судьбе фигуристки Нади под названием «Лед». Первые анонсы фильма позиционировали актрису как дочку Ксении Раппопорт. Девушка серьезно подошла к подготовительному этапу — училась кататься на льду и выполнять отдельные простые трюки, занялась дайвингом и вокалом. Сниматься пришлось на озере Байкал и в курортном Сочи.

маму Аглаи сыграла ее родная мать;

в роли одного возлюбленного выступил сербский актер Милош Бикович (молодой, но уже снимавшийся у известных режиссеров);

второго мужчину в жизни Нади сыграл Александр Петров. Актерский состав привлек внимание кинокритиков:

После выхода на экраны фото Тарасовой появилось на обложках журналов и на киносайтах. Она получила «Золотого орла» на международном кинофестивале за лучшую женскую роль.

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В период старта в «Интернах» у Аглаи был роман с актером Ильей Глинниковым, продлившийся три года и завершившийся по обоюдному согласию после совместного проживания. Героем нового стал серб Милош Бикович. После расставания с ним состоялось знакомство с Дарреном Аронофски, американским режиссером. Но эти отношения закончились ничем после нескольких счастливых лет совместной жизни.

Дети в биографии Аглаи Тарасовой пока отсутствуют, хотя она неоднократно говорила в интервью, что со временем намерена обзавестись и семьей, и потомством. Пока она уверена, что думать об этом рано, поскольку она и сама еще недостаточно повзрослела для такой ответственной миссии. Вполне вероятно, что причина не в этом, а в напряженном графике съемок и предложений, от которых трудно отказаться. Пока есть приятные перспективы, возможность самореализоваться, тем более что она хочет для всех быть не только дочерью Ксении Раппопорт, а самостоятельной личностью.

Итоги

Аглая (Дарья) Тарасова — молодая актриса, талант которой нашел признание в отечественном кинематографе у известных кинорежиссеров. Ее мать — известная актриса Ксения Раппопорт, неоднократный лауреат международных кинофестивалей, снимавшаяся в Италии с Моникой Белуччи.