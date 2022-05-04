Звезда «Майора Грома» рассказал о жизни в центре Петербурга

Российский актер театра и кино, звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихон Жизневский рассказал, что живет в центре Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями о районе он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Актер отметил, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге, а отъезды на долгий период заставляют его скучать по городу. «Я в центре. Спится мне, кстати, потрясающе: у меня окна во двор — тишина и покой. Но бедные люди, которые живут с видом на улицу: там тяжело, конечно», — отметил Жизневский.

Во время беседы актер также отметил разницу между жителями Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, первые отличаются высоким темпом жизни и мобильностью, а вторые — медлительностью.

«В Питере люди моложе душой, безответственнее в какой-то степени»,

— пояснил Жизневский.