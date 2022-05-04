Как живет 90-летний Георгий Штиль?

В настоящее время знаменитому придворному из фильма-сказки “Три толстяка” уже 90 лет, однако он до сих пор является очень популярным и востребованным актером. И до сих пор снимается, режиссеры с удовольствием приглашают его в свои проекты.

Фото: New Magazine New Magazine

В личной жизни у артиста тоже все отлично. В 2006 году актер овдовел. Его супруга Римма, с которой он долгие годы прожил в крепком и счастливом браке, ушла из жизни после продолжительной болезни. Георгий очень сильно переживал потерю любимой жены, и лишь спустя время ему удалось восстановиться.

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В 75 лет он снова встретил любовь. Ею оказалась лечащий врач жены Лиана. Актер понял, что с этой женщиной он хочет провести прожить до конца жизни. И сделал предложение.

Также Георгий Штиль принял ее взрослую дочь, которая живет в Финляндии. Георгий и Римма ее часто навещают.