Личная жизнь звезды сериала “Солдаты”

Впервые о ней заговорили после ее появления в сериале «Солдаты», где она исполнила роль Виктории Колобковой. Потом сериалы с ее участием часто радовали телезрителей.

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Первый раз она вышла замуж за однокурсника и актера Дениса Манохина, родила сына. Но, увы, ребенок не скрепил брак и через пять лет они расстались. После развода бывший муж уехал в Америку, но продолжает общаться с сыном.

Затем Наталья на протяжении семи лет встречалась с женатым мужчиной. Он обещал, что оставит супругу и жениться на актрисе. Но он так и не ушел из семьи.

В 2010 году она от этого мужчины родила еще одного сына. Для себя. Родной отец ребенка никогда не видел и с тех пор с Натальей больше не общался.

Поднимать детей на ноги ей пришлось самой. Актриса бралась за любую работу, ездила на гастроли, работала на износ. А потом начались проблемы со здоровьем.

У Натальи случилась межпозвоночная грыжа и она просто не могла ходить. Пришлось делать операцию на позвоночнике. Полгода ушло на восстановление. Актриса признавалась, что в этот непростой период жизни она обратилась к религии.