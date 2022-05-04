Джонс признался, что хотел сделать голос Дарта Вейдера нежнее

Актер Джеймс Эрл Джонс планировал подарить экранному злодею Дарту Вейдеру из киносаги "Звездные войны" другую интонацию, передает Hollywood Reporter со ссылкой на архивные интервью артиста.
Он впервые озвучил Дарта Вейдера в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" в 1977 году. Голос артиста, представшего перед камерой в костюме Вейдера, Дэвида Прауза, не устраивал режиссера Джорджа Лукаса.
"Джордж хотел такой, простите, темный голос. Так что нанял парня, который родился в Миссисипи, вырос в Мичигане, заику. Такой голос. Это был я",
— вспоминал Джонс, добавляя, что его гонорар составил $7 тыс. Джонс говорил, что в фильме "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" хотел сделать голос Дарта Вейдера нежнее.
"Я хотел сделать Дарта Вейдера интереснее, нежнее, более психологичным. Голос должен оставаться минимально гибким, ведь он не человек",
— рассказывает о реакции Джорджа Лукаса артист.