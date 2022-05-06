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25 минут назад

Паралич и предок-президент: что вы не знали о Джордже Клуни

Диана Товсепова

6 мая голливудский красавчик Джордж Клуни празднует свой 61-й день рождения. Весь мир знает его как талантливого актера с почти сотней ролей за плечами, обаятельного мужчину, мужа красавицы-жены, отца двоих детей. Но, на самом деле, жизнь Клуни хранит в себе такие интересные факты, которых мы совсем не ожидали узнать. О том, чего вы не знали о Джордже Клуни — в материале «Рамблера».

1/7 6 мая голливудский красавчик Джордж Клуни празднует свой 61-й день рождения. Весь мир знает его как талантливого актера с почти сотней ролей за плечами, обаятельного мужчину, мужа красавицы-жены, отца двоих детей. Но, на самом деле, жизнь Клуни хранит в себе такие интересные факты, которых мы совсем не ожидали узнать
Фото: legion-media.ru
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2/7 Многие, глядя на жгучего красавчика Клуни, могут подумать, что в его жилах течет итальянская или испанская кровь. Но это совсем не так. Джордж вырос в семье ирландцев-католиков. Его отец Ник ─ журналист и телеведущий, мать Нина ─ бывшая королева красоты, а тетя ─ довольно известная певица Розмари Клуни.
Фото: legion-media.ru
3/7 Удивительно, но Клуни разделяет одно генеалогическое древо с одним из президентов США, Авраамом Линкольном. Прабабушка Джорджа в четвертом колене Мэри Энн Сперроу была сводной сестрой Нэнси Хэнкс, матери Авраама Линкольна.
Фото: legion-media.ru
4/7 В средней школе Джорджа поразил паралич Белла (паралич лицевого нерва) ─ генетическая болезнь, полученная в наследство от отца. Тогда у мальчика не двигалась левая часть лица и не открывался глаз. За это в школе его дразнили Франкенштейном.
Фото: Кадр из фильма «Невыносимая жестокость»
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5/7 Клуни с детства очаровывает всех своим чувством юмора. Конечно, он не забывает использовать его и с коллегами. Например, чтобы заманить Джулию Робертс в фильм «11 друзей Оушена» Клуни послал ей записку с приложенной купюрой номиналом $20: «Мне говорили, вы берете за роль двадцатку ─ соглашайтесь».
Фото: Кадр из фильма «Потомки»
6/7 Клуни годами считался отчаянным любителем женского внимания. Пассии у него были разные — молодые, красивые, успешные. Казалось бы, Джордж до старости будет донжуаном. Но все прекратилось, когда он встретил очаровательную юристку-правозащитницу Амаль Алламуддин.
Фото: legion-media.ru
7/7 Говорят, что между ними словно летают искры, а любовь буквально отражается в их глазах. Пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает двоих детей.
Фото: legion-media.ru

Многие, глядя на жгучего красавчика Клуни, могут подумать, что в его жилах течет итальянская или испанская кровь. Но это совсем не так. Джордж вырос в семье ирландцев-католиков. Его отец Ник журналист и телеведущий, мать Нина бывшая королева красоты, а тетя довольно известная певица Розмари Клуни.

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Удивительно, но Клуни разделяет одно генеалогическое древо с одним из президентов США, Авраамом Линкольном. Прабабушка Джорджа в четвертом колене Мэри Энн Сперроу была сводной сестрой Нэнси Хэнкс, матери Авраама Линкольна.

В средней школе Джорджа поразил паралич Белла (паралич лицевого нерва) генетическая болезнь, полученная в наследство от отца. Тогда у мальчика не двигалась левая часть лица и не открывался глаз. За это в школе его дразнили Франкенштейном.

Юный Клуни питал интерес к тележурналистике, но очень боялся сравнений с отцом. В 1997-м он попробовал начать карьеру профессионального бейсболиста, но даже не прошел стандартный отбор.

Джордж признается, что кино спасло его от безработицы. До первых ролей он подрабатывал продавцом обуви, портным и обувщиком.

Юношеская подработка превратилась в хобби. В свободное время Клуни шьет обувь и уверяет, что лучше него никто на свете не шьет ботинки.

Клуни с детства очаровывает всех своим чувством юмора. Конечно, он не забывает использовать его и с коллегами. Например, чтобы заманить Джулию Робертс в фильм «11 друзей Оушена» Клуни послал ей записку с приложенной купюрой номиналом $20: «Мне говорили, вы берете за роль двадцатку соглашайтесь».

Джордж с юношества любит поросят. Одного он даже дарил девушке, которая ему нравилась. Избранница поступка не оценила, но Клуни продолжил любить домашних животных. Один мини-пиг прожил с Джорджем 18 лет и стал ему настоящим другом.

Клуни годами считался отчаянным любителем женского внимания. Пассии у него были разные — молодые, красивые, успешные. Казалось бы, Джордж до старости будет донжуаном. Но все прекратилось, когда он встретил очаровательную юристку-правозащитницу Амаль Алламуддин. Говорят, что между ними словно летают искры, а любовь буквально отражается в их глазах. Пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает двоих детей.

Пара стала одной из самых влиятельных в мире. Чета Клуни даже входит в близкий круг английских принцев Уильяма и Гарри, а также Меган Маркл. Приемы в Букингемском дворце для них — обычное дело.

Помимо актерства, Клуни, успешно занимается бизнесом, благотворительностью и правозащитой. Он ратует за признание геноцида армян в Османской империи, принимает участие в работах по решению конфликта в Дарфуре, а в 2010 году он оказал помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

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