Паралич и предок-президент: что вы не знали о Джордже Клуни

6 мая голливудский красавчик Джордж Клуни празднует свой 61-й день рождения. Весь мир знает его как талантливого актера с почти сотней ролей за плечами, обаятельного мужчину, мужа красавицы-жены, отца двоих детей. Но, на самом деле, жизнь Клуни хранит в себе такие интересные факты, которых мы совсем не ожидали узнать. О том, чего вы не знали о Джордже Клуни — в материале «Рамблера».

1/7 6 мая голливудский красавчик Джордж Клуни празднует свой 61-й день рождения. Весь мир знает его как талантливого актера с почти сотней ролей за плечами, обаятельного мужчину, мужа красавицы-жены, отца двоих детей. Но, на самом деле, жизнь Клуни хранит в себе такие интересные факты, которых мы совсем не ожидали узнать Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Многие, глядя на жгучего красавчика Клуни, могут подумать, что в его жилах течет итальянская или испанская кровь. Но это совсем не так. Джордж вырос в семье ирландцев-католиков. Его отец Ник ─ журналист и телеведущий, мать Нина ─ бывшая королева красоты, а тетя ─ довольно известная певица Розмари Клуни. Фото: legion-media.ru 3/7 Удивительно, но Клуни разделяет одно генеалогическое древо с одним из президентов США, Авраамом Линкольном. Прабабушка Джорджа в четвертом колене Мэри Энн Сперроу была сводной сестрой Нэнси Хэнкс, матери Авраама Линкольна. Фото: legion-media.ru 4/7 В средней школе Джорджа поразил паралич Белла (паралич лицевого нерва) ─ генетическая болезнь, полученная в наследство от отца. Тогда у мальчика не двигалась левая часть лица и не открывался глаз. За это в школе его дразнили Франкенштейном. Фото: Кадр из фильма «Невыносимая жестокость» Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Клуни с детства очаровывает всех своим чувством юмора. Конечно, он не забывает использовать его и с коллегами. Например, чтобы заманить Джулию Робертс в фильм «11 друзей Оушена» Клуни послал ей записку с приложенной купюрой номиналом $20: «Мне говорили, вы берете за роль двадцатку ─ соглашайтесь». Фото: Кадр из фильма «Потомки» 6/7 Клуни годами считался отчаянным любителем женского внимания. Пассии у него были разные — молодые, красивые, успешные. Казалось бы, Джордж до старости будет донжуаном. Но все прекратилось, когда он встретил очаровательную юристку-правозащитницу Амаль Алламуддин. Фото: legion-media.ru 7/7 Говорят, что между ними словно летают искры, а любовь буквально отражается в их глазах. Пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает двоих детей. Фото: legion-media.ru

Многие, глядя на жгучего красавчика Клуни, могут подумать, что в его жилах течет итальянская или испанская кровь. Но это совсем не так. Джордж вырос в семье ирландцев-католиков. Его отец Ник журналист и телеведущий, мать Нина бывшая королева красоты, а тетя довольно известная певица Розмари Клуни.

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Удивительно, но Клуни разделяет одно генеалогическое древо с одним из президентов США, Авраамом Линкольном. Прабабушка Джорджа в четвертом колене Мэри Энн Сперроу была сводной сестрой Нэнси Хэнкс, матери Авраама Линкольна.

В средней школе Джорджа поразил паралич Белла (паралич лицевого нерва) генетическая болезнь, полученная в наследство от отца. Тогда у мальчика не двигалась левая часть лица и не открывался глаз. За это в школе его дразнили Франкенштейном.

Юный Клуни питал интерес к тележурналистике, но очень боялся сравнений с отцом. В 1997-м он попробовал начать карьеру профессионального бейсболиста, но даже не прошел стандартный отбор.

Джордж признается, что кино спасло его от безработицы. До первых ролей он подрабатывал продавцом обуви, портным и обувщиком.

Юношеская подработка превратилась в хобби. В свободное время Клуни шьет обувь и уверяет, что лучше него никто на свете не шьет ботинки.

Клуни с детства очаровывает всех своим чувством юмора. Конечно, он не забывает использовать его и с коллегами. Например, чтобы заманить Джулию Робертс в фильм «11 друзей Оушена» Клуни послал ей записку с приложенной купюрой номиналом $20: «Мне говорили, вы берете за роль двадцатку соглашайтесь».

Джордж с юношества любит поросят. Одного он даже дарил девушке, которая ему нравилась. Избранница поступка не оценила, но Клуни продолжил любить домашних животных. Один мини-пиг прожил с Джорджем 18 лет и стал ему настоящим другом.

Клуни годами считался отчаянным любителем женского внимания. Пассии у него были разные — молодые, красивые, успешные. Казалось бы, Джордж до старости будет донжуаном. Но все прекратилось, когда он встретил очаровательную юристку-правозащитницу Амаль Алламуддин. Говорят, что между ними словно летают искры, а любовь буквально отражается в их глазах. Пара сыграла свадьбу и теперь воспитывает двоих детей.

Пара стала одной из самых влиятельных в мире. Чета Клуни даже входит в близкий круг английских принцев Уильяма и Гарри, а также Меган Маркл. Приемы в Букингемском дворце для них — обычное дело.