Гари Олдман рассказал, когда будет готов завершить карьеру

Гари Олдман признался, что счел бы честью завершить свою актерскую карьеру на роли Джексона Лэмба из сериала "Медленные лошади". Об этом он рассказал в беседе с Deadline.
"Знаете, если бы я мог завершить свою карьеру, играя Джексона Лэмба, я бы считал для себя большой честью и большой удачей сделать это. Я бы никогда не сказал "никогда",
— подчеркнул актер.
Он также отметил, что готов играть своего персонажа еще несколько сезонов. Олдман также считает, что вскоре ему придется завершить актерскую карьеру.
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