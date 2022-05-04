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52 минуты назад

Гари Олдман рассказал, когда будет готов завершить карьеру

Мария Иглина

Гари Олдман признался, что счел бы честью завершить свою актерскую карьеру на роли Джексона Лэмба из сериала "Медленные лошади". Об этом он рассказал в беседе с Deadline.

Гари Олдман рассказал, когда будет готов завершить карьеру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Знаете, если бы я мог завершить свою карьеру, играя Джексона Лэмба, я бы считал для себя большой честью и большой удачей сделать это. Я бы никогда не сказал "никогда",

— подчеркнул актер.

Он также отметил, что готов играть своего персонажа еще несколько сезонов. Олдман также считает, что вскоре ему придется завершить актерскую карьеру.

Ранее стало известно, что Киану Ривз научился опасным трюкам ради "Джона Уика 4".

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