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3 часа назад

Ким Кэтролл рассказала, почему отказалась от роли в "Сексе в большом городе"

Газета.Ru

Актриса Ким Кэтролл, сыгравшая одну из главных героинь Саманту в "Сексе в большом городе", рассказала, почему отказалась от роли в продолжении сериала "И просто так", сообщает Daily Mail.

Почему Ким Кэтролл отказалась от роли в "Сексе в большом городе"
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

По словам актрисы, ее "никогда не просили" участвовать в спин-оффе сериала и она узнала о "перезагрузке" культового фильма "как и все" — в соцсетях. Она призналась, что ее потрясла сюжетная линия, согласно которой ее персонаж Саманта получала интимные фотографии от 14-летнего сына Миранды Брэди. Кэтролл заявила, что скорее хотела бы видеть, как ее героиня продает свою пиар-компанию "парню в толстовке" в разгар финансового кризиса. Актриса также отметила, что не увидела в продолжении фильма "прогресса" своего персонажа.

Также Кэтролл рассказала про отношения с коллегами по съемочной площадке. Она подчеркнула, что это были чисто профессиональные отношения: "Мои коллеги мне не друзья". СМИ писали, что Кэтролл конфликтовала со своей партнершей по съемкам Сарой Джессикой Паркер и что именно из-за этого она отказалась от участия в "перезагрузке" сериала.

"В любом случае этого [ее участия в спин-оффе] бы не произошло. Так что никто не должен об этом беспокоиться",

— прокомментировала эти сообщения Кэтролл.

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