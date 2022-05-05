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1 час назад

Фанаты осудили Гарри Стайлса за съемку в откровенном фильме

Popcake.tv

Премьера нового фильма Оливии Уайлд (Olivia Wilde) «Не волнуйся, солнышко» намечена на 22 сентября 2022 года. Однако уже сейчас картина успела заполучить парочку негативных отзывов после выхода официального трейлера. В нем большая часть уделена постельным сценам между главными героями в исполнении Флоренс Пью (Florence Pugh) и Гарри Стайлса (Harry Styles).

Гарри Стайлса осудили за съемку в откровенном фильме
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Психологический триллер расскажет о молодой паре из 1950-х, Джеке и Элис, которые живут казалось бы счастливой жизнью в одном из спальных районов. Элис решает вступить в сообщество домохозяек, которые проводят дни, обхаживая своих мужей: готовят, убирают и накрывают на стол после тяжелого рабочего дня. Впрочем, судя по трейлеру, за столом они предпочитают не только ужинать.

«Все выглядит отлично, но мне бы не хотелось постоянно смотреть на секс между Гарри Стайлсом и Флоренс Пью»,
— написала одна из поклонниц в комментариях.

Многие также в целом осудили промо-кампанию фильма, которая целиком построена на откровенных кадрах. По их мнению, это может создать неправильное впечатление у зрителя, а некоторых и попросту потерять интерес.

«Люди не поймут, что это фильм о чем-то большем, чем просто о голом Гарри Стайлсе, занимающемся сексом»,

— пишут в Twitter.

В общем, стоит сперва дождаться самого фильма, чтобы высказывать какое-то конструктивное мнение. Примечательно, что Оливия Уайлд и Гарри Стайлс уже давно крутят роман, а на днях пришла новость о том, что пара помолвлена.

Актеры,Гарри Стайлс,Оливия Уайлд,
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