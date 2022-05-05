Звезда "Эйфории" рассказала, как ей разрешили сниматься в кино

"Мои родители думали, что я хочу стать принцессой и что это нереально. Поскольку я родом из маленького городка, семья считала, что это недостижимо. Тогда я показала им презентацию с бизнес-планом на 5 лет вперед о том, как будет развиваться моя карьера, если они согласятся",