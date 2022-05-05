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1 час назад

Внешний вид Тома Круза на совместном фото с Леди Гагой озадачил фанатов

Lenta.ruиещё 1

Фанаты заподозрили американского актера Тома Круза в пластических операциях, увидев его на совместном фото с певицей Леди Гагой. Соответствующий кадр исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Внешний вид Тома Круза озадачил фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном снимке, сделанном после выступления Гаги в амфитеатре Dolby Live в Лас-Вегасе, видно, как она целует 59-летнего актера в щеку.

«Спасибо, что пришел на концерт. Я люблю тебя, мой друг»,

— подписала пост знаменитость.

В свою очередь, пользователей сети озадачил изменившийся внешний вид звезды серии фильмов «Миссия невыполнима». Так, на фото Круз выглядел уставшим: его лицо было отекшим, а глаза — более узкими.

«Том какой-то странный», «Вы прекрасная пара, но Том сильно увлекся пластикой», «Удалите это», «Лицо Круза явно пострадало от злоупотребления пластикой», «Том, плохо выглядишь»,

— высказались юзеры.

Актеры,Миссия невыполнима,Том Круз,Стефани Джерманотта,
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