Актер из лучшего фильма года купил особняк в Лос-Анджелесе

Актер из «CODA: ребенок глухих родителей», который на кинопремии «Оскар» признали лучшим фильмом года, Эухенио Дербес купил особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dirt.

Фото: «CODA: ребенок глухих родителей» «CODA: ребенок глухих родителей»

Дом находится в районе Энсино, Дербес отдал за него 14 миллионов долларов (более 948, 5 миллиона рублей). Изначально объект стоил чуть менее 15 миллионов долларов. Помимо жилья в Энсино актеру также принадлежит дом в Беверли-Хиллз, который стоил 7, 8 миллиона долларов.