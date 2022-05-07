Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
23 минуты назад

Актер из лучшего фильма года купил особняк в Лос-Анджелесе

Lenta.ruиещё 1

Актер из «CODA: ребенок глухих родителей», который на кинопремии «Оскар» признали лучшим фильмом года, Эухенио Дербес купил особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Dirt.

Актер из лучшего фильма года купил особняк в Лос-Анджелесе
Фото: «CODA: ребенок глухих родителей»«CODA: ребенок глухих родителей»

Дом находится в районе Энсино, Дербес отдал за него 14 миллионов долларов (более 948, 5 миллиона рублей). Изначально объект стоил чуть менее 15 миллионов долларов. Помимо жилья в Энсино актеру также принадлежит дом в Беверли-Хиллз, который стоил 7, 8 миллиона долларов.

В новом доме Дербеса площадью более тысячи квадратных метров есть 7 спален, 10 ванных комнат, гостиная, столовая, рабочий кабинет, кинотеатр, бар. Из окон открывается вид на город. На участке также оборудованы бассейн, СПА-зона, баскетбольная площадка, а также зона для отдыха и барбекю. Интерьер выполнен в современном стиле в светлых тонах с использованием дерева.

Оскар,Эухенио Дербес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители