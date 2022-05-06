Как «След» прославил Сергея Коваленко на всю страну

В Федеральной экспертной службе работает немало харизматичных мужчин, но одним из самых очаровательных считается капитан Степан Данилов. Эту роль на протяжении многих лет исполняет актер Сергей Коваленко.

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Будущий артист родился 3 октября 1980 года на Украине в Херсонской области. С самого детства он интересовался спортом. Причем какого-то одного предпочтения у Сергея не было. Актер занимался самбо, учился стрелять из лука и даже играл в теннис.

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Однако после окончания школы Коваленко без лишних сомнений подал документы в Киевский университет театра и кино. Тот факт, что Сергей пришел в высшее учебное заведение безо всякой подготовки, никак не повлиял на отношение педагогов к нему. В 2002 году Коваленко успешно получил диплом и начал строить карьеру в актерской сфере.

Первые серьезные шаги в выбранной профессии Сергей сделал в Театре имени Леси Украинки. В местной труппе артист проработал четыре года, нередко играя достаточно серьезные роли. Однако узнаваемым Коваленко стал только после старта кинокарьеры.

Впервые актер мелькнул на экране в 2005 году в сериале ныне покойного режиссера Виктора Мережко «Сонька – золотая ручка». Приехав в Москву на съемки проекта, Коваленко решил остаться в столице России. Вскоре на него посыпались новые предложения, и фильмография артиста начала пополняться работами. Так, будущей звезде «Следа» повезло сыграть в одном фильме с красавицей Еленой Кориковой — речь идет о криминальной ленте «Шпионские игры». А в 2007 году Виктор Мережко вспомнил о Коваленко и снова позвал артиста в свой проекта. На этот раз Сергей сыграл в детективной ленте «Объявлены в розыск».

К тому моменту уже стало понятно, что артисту больше всего удается работать в проектах криминального жанра. Снимался он и в «Глухаре», играл бандита в сериале «Все к лучшему» и перевоплощался в сотрудника ФСБ в проекте «Товарищи полицейские». Однако знаковой ролью и по сей день для Коваленко так и остается капитан Степа Данилов из «Следа».

Вообще, артиста стали узнавать на улицах благодаря участию в «Глухаре». Однако широкую известность Сергей действительно получил только после того, как начал постоянно играть одного из основных персонажей в детективном сериале «След». Данилов наравне с Майским, Соколовой, Тихоновым, Рогозиной, Кругловым и другими сотрудниками ФЭС является центральной фигурой в истории. За годы трансляции детектива зрители успели привязаться к герою Коваленко. И это притом, что артист вошел в актерский состав проекта тогда, когда снималась 632 серия, а на съемочной площадке работала уже сплоченная команда. Но Сергею удалось быстро влиться в коллектив, и сегодня просто невозможно представить ФЭС без капитана Данилова.

«Каждый актер индивидуален, у каждого есть свои амбиции. Но человеческие отношения — прежде всего. Я пришел в сериал, уже имея определенный опыт работы в кино, и было приятно, что меня знают по другим моим работам. Так что доказывать, на что я способен, слава Богу, не пришлось, все на проекте отнеслись ко мне очень хорошо. Я же, в свою очередь, был потрясен тем, насколько сильные люди работают в «Следе», снимаясь по 12-14 часов в сутки, а иногда и больше», — делился артист.

Примечательно, что, впервые примеряя воплощая образ Данилова на экране, Сергей по большому счету играл самого себя. Лепить характер капитана ФЭС приходилось вслепую, так как Коваленко пришел не сразу в проект. И все же, несмотря на этот интересный факт, Сергей не считает Данилова собственной копией.

«Хотя, как ни странно, в жизни я совершенно другой — весельчак и балагур, и люди, которые видят меня на экране, а потом знакомятся со мной лично, обычно говорят, что мы с Даниловым — два абсолютно разных человека. Вот такой парадокс», — подмечал Коваленко.