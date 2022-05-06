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2 часа назад

Как «След» прославил Сергея Коваленко на всю страну

Экспресс газета

В Федеральной экспертной службе работает немало харизматичных мужчин, но одним из самых очаровательных считается капитан Степан Данилов. Эту роль на протяжении многих лет исполняет актер Сергей Коваленко.

Как «След» прославил Сергея Коваленко на всю страну
Фото: экспресс газетаэкспресс газета

Будущий артист родился 3 октября 1980 года на Украине в Херсонской области. С самого детства он интересовался спортом. Причем какого-то одного предпочтения у Сергея не было. Актер занимался самбо, учился стрелять из лука и даже играл в теннис.

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Однако после окончания школы Коваленко без лишних сомнений подал документы в Киевский университет театра и кино. Тот факт, что Сергей пришел в высшее учебное заведение безо всякой подготовки, никак не повлиял на отношение педагогов к нему. В 2002 году Коваленко успешно получил диплом и начал строить карьеру в актерской сфере.

Первые серьезные шаги в выбранной профессии Сергей сделал в Театре имени Леси Украинки. В местной труппе артист проработал четыре года, нередко играя достаточно серьезные роли. Однако узнаваемым Коваленко стал только после старта кинокарьеры.

Впервые актер мелькнул на экране в 2005 году в сериале ныне покойного режиссера Виктора Мережко «Сонька – золотая ручка». Приехав в Москву на съемки проекта, Коваленко решил остаться в столице России. Вскоре на него посыпались новые предложения, и фильмография артиста начала пополняться работами. Так, будущей звезде «Следа» повезло сыграть в одном фильме с красавицей Еленой Кориковой — речь идет о криминальной ленте «Шпионские игры». А в 2007 году Виктор Мережко вспомнил о Коваленко и снова позвал артиста в свой проекта. На этот раз Сергей сыграл в детективной ленте «Объявлены в розыск».

К тому моменту уже стало понятно, что артисту больше всего удается работать в проектах криминального жанра. Снимался он и в «Глухаре», играл бандита в сериале «Все к лучшему» и перевоплощался в сотрудника ФСБ в проекте «Товарищи полицейские». Однако знаковой ролью и по сей день для Коваленко так и остается капитан Степа Данилов из «Следа».

Вообще, артиста стали узнавать на улицах благодаря участию в «Глухаре». Однако широкую известность Сергей действительно получил только после того, как начал постоянно играть одного из основных персонажей в детективном сериале «След». Данилов наравне с Майским, Соколовой, Тихоновым, Рогозиной, Кругловым и другими сотрудниками ФЭС является центральной фигурой в истории. За годы трансляции детектива зрители успели привязаться к герою Коваленко. И это притом, что артист вошел в актерский состав проекта тогда, когда снималась 632 серия, а на съемочной площадке работала уже сплоченная команда. Но Сергею удалось быстро влиться в коллектив, и сегодня просто невозможно представить ФЭС без капитана Данилова.

«Каждый актер индивидуален, у каждого есть свои амбиции. Но человеческие отношения — прежде всего. Я пришел в сериал, уже имея определенный опыт работы в кино, и было приятно, что меня знают по другим моим работам. Так что доказывать, на что я способен, слава Богу, не пришлось, все на проекте отнеслись ко мне очень хорошо. Я же, в свою очередь, был потрясен тем, насколько сильные люди работают в «Следе», снимаясь по 12-14 часов в сутки, а иногда и больше», — делился артист.

Примечательно, что, впервые примеряя воплощая образ Данилова на экране, Сергей по большому счету играл самого себя. Лепить характер капитана ФЭС приходилось вслепую, так как Коваленко пришел не сразу в проект. И все же, несмотря на этот интересный факт, Сергей не считает Данилова собственной копией.

«Хотя, как ни странно, в жизни я совершенно другой — весельчак и балагур, и люди, которые видят меня на экране, а потом знакомятся со мной лично, обычно говорят, что мы с Даниловым — два абсолютно разных человека. Вот такой парадокс», — подмечал Коваленко.

На личном фронте Сергея все сложилось более чем удачно. О семье актер всегда предпочитал не распространяться, однако всем было известно о его возлюбленной Ольге, которая уже успела подарить звезде сына. Между прочим, мальчик растет копией Коваленко.

Актеры,Шпионские игры,Шпионская игра,Все к лучшему,Степан Данилов,Елена Корикова,Виктор Мережко,Сергей Коваленко,ФСБ,
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