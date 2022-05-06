90 лет назад родился Александр Белявский

6 мая 1932 года родился советский и российский актёр Александр Белявский. Многим зрителям он запомнился по роли преступника Евгения Фокса в многосерийной картине «Место встречи изменить нельзя». В фильмографии актёра — классика российского кинематографа: «Ирония судьбы, или с Лёгким паром!», «Бригада», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово». Александру Белявскому принадлежала идея сатирической телепередачи «Кабачок «13 стульев», запущенной в 1960-х. Именно он стал её первым ведущим.

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Александр Белявский родился в Москве 6 мая 1932 года. Он с детства увлекался спортом, а в школьные годы занимался баскетболом и лёгкой атлетикой. После школы Александр Белявский стал студентом геологоразведочного факультета Московского института цветных металлов и золота. Получив диплом, он по распределению уехал работать в Иркутск.

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В Иркутске Александр Белявский дебютировал как актёр — он заменил другого артиста в спектакле «Горе от ума» на сцене местного драмтеатра. После успешного выступления Белявский задумался о смене профессии.

Во второй половине 1950-х Александр Белявский вернулся в Москву. Параллельно с основной работой он учился актёрскому мастерству и сценической речи. Вскоре Белявский уволился и поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина. Его мастером был Владимир Этуш. Будучи студентом, Александр Белявский впервые снялся в кино — он исполнил небольшую роль в ленте Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине». Уже следующая роль артиста — в фильме «Спасите наши души» — была главной.

В 1964 году Александр Белявский исполнил главную роль в ленте польского производства «Прерванный полёт» о советском лётчике. Ради съёмок артист выучил польский язык.

В последующие годы артист неоднократно сотрудничал с польскими кинематографистами. Он снялся в фильмах «Четыре танкиста и собака», «Сохранить город», «Фемида», «День прозрения». Белявский был заслуженным деятелем культуры Польши.

В 1966-м Александр Белявский подал идею телепередачи «Кабачок «13 стульев». В её основу легли миниатюры из юмористических журналов стран социалистического содружества.

В 1975 году актёр сыграл Сашу, друга главного героя, в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Лёгким паром!». Актёр также снимался в таких картинах постановщика, как «О бедном гусаре замолвите слово», «Тихие омуты» и «Небеса обетованные».

Ещё одной яркой работой Белявского стала роль преступника Евгения Фокса в многосерийной ленте «Место встречи изменить нельзя». Артист настолько точно попал в образ, что после премьеры режиссёры некоторое время видели в нём исключительно отрицательных персонажей.

В 2003 году Александр Белявский стал народным артистом России.