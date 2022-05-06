Звезды, которые стали отшельниками

Эти знаменитости отказались от популярности, карьеры, богатства и предпочли уединенную тихую жизнь.

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Миллионы людей мечтают о славе, популярности и богатстве, но некоторые из тех, кто вкусил эти блага, сознательно отказываются от успеха и становятся отшельниками. Эти звезды живут вдали от суеты, а общаются только с самыми близкими людьми.

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Василий Степанов

Звезда «Обитаемого острова» с первого появления на экране покорил сердца тысяч зрительниц, его яркая внешность и экспрессивная актерская игра обещали, что Василий станет звездой первой величины. Но после картины Федора Бондарчука молодого артиста пригласили еще на несколько проходных ролей, а затем и вовсе забыли. Степанов тяжело переживал паузу в карьере, он заперся в квартире, общался только с родными, а несколько лет назад выпал из окна на седьмом этаже.

Восстановившись после травмы, актер окончательно решил завязать с работой в кино, не посещает интервью и ТВ-шоу. Близкие Василия говорят, что молодой человек проводит дни в квартире, не желая ни с кем общаться.

Петр Мамонов

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Легендарный рок-музыкант, актер и режиссер в молодости вел весьма легкомысленный образ жизни и, по собственному признанию, злоупотреблял не только алкоголем, но и наркотическими препаратами. Неожиданно на пике славы он уехал в подмосковную деревню, заявив, что понял — он живет не свою жизнь. Петр посвятил много лет служению богу, актер считал, что вера полностью изменила его, примирила с реальностью.

Последние годы жизни Мамонов провел в селе под Наро-Фоминском с женой, а в 2021 году скончался от осложнений коронавируса.

Наталья Негода

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Актриса стала известной после того, как сняла в главной роли скандального фильма «Маленькая Вера». Она мечтала о славе не только в России, но и в Голливуде. В начале девяностых артистка уехала в США, но ролей там ей так и не предложили, да и на родине Наталья больше не могла найти интересный для себя сценарий.

Артистка тяжело переживала крушение мечты об успехе в кино. Наталья переехала в Подмосковье, перестала посещать светские мероприятия. Она призналась, что не страдает больше из-за отсутствия новых ролей, ведь может проводить много времени с близкими и заниматься тем, что ей по-настоящему нравится.

Май Абрикосов

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На шоу «Дом 2» Роман Тертишный пришел под псевдонимом Май Абрикосов и сразу стал одним из самых популярных участников проекта. Он строил отношения с Ольгой Солнце, а затем завязал роман с Аленой Водонаевой, мечтал стать ведущим телестройки и сниматься в кино. Но мечты так и остались несбыточными: после участия в шоу Мая пригласили вести проект на канале ТВ 3, но в последний момент контракт отменился.

Роман переехал в деревню и начал вести почти натуральное хозяйство. По его признанию, сельская жизнь дается нелегко, но возвращаться в город, участвовать в интервью или появляться на светских тусовках он не намерен.

Леонид Куравлев

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