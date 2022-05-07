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4 часа назад

Умер актер Майк Хагерти из сериала "Друзья"

Газета.Ruиещё 1

Актер Майк Хагерти, исполнявший роль управляющего домом мистера Тригера в телесериале «Друзья», скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет rolling stone.

Умер актер Майк Хагерти из сериала "Друзья"
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Хагерти скончался 5 мая. Причина смерти не указана.

«С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер… в Лос-Анджелесе. Его любовь к своему родному городу Чикаго и его семье были основой его жизни», — актриса Бриджет Эверетт, его партнерша по сериалу hbo «Кто-то где-то», в Twitter.

Помимо «Друзей» он появился в эпизоде «Сайнфелда» в роли владельца магазина одежды и неоднократно появлялся в комедиях — «Счастливчик Луи» с Луи Си Кеем в главной роли, «Шоу Джорджа Карлина» и «Бруклин 9-9». Хагерти также снялся во множестве фильмов с 1983 по 2020 год, в том числе «Миллионы Брюстера», «Я женился на убийце с топором», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Инспектор Гаджет» и «Тонкий лед». За годы актер накопил длинный список приглашенных ролей на телевидении, в основном в комедиях, а также в таких драмах, как «Скорая помощь» и «Дедвуд».

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