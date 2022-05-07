Умер актер Майк Хагерти из сериала "Друзья"

«С глубоким прискорбием семья Майкла Хагерти объявила, что он умер… в Лос-Анджелесе. Его любовь к своему родному городу Чикаго и его семье были основой его жизни», — актриса Бриджет Эверетт, его партнерша по сериалу hbo «Кто-то где-то», в Twitter.

Помимо «Друзей» он появился в эпизоде «Сайнфелда» в роли владельца магазина одежды и неоднократно появлялся в комедиях — «Счастливчик Луи» с Луи Си Кеем в главной роли, «Шоу Джорджа Карлина» и «Бруклин 9-9». Хагерти также снялся во множестве фильмов с 1983 по 2020 год, в том числе «Миллионы Брюстера», «Я женился на убийце с топором», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Инспектор Гаджет» и «Тонкий лед». За годы актер накопил длинный список приглашенных ролей на телевидении, в основном в комедиях, а также в таких драмах, как «Скорая помощь» и «Дедвуд».