Хаматова нашла работу за границей

Актриса Чулпан Хаматова , переехавшая жить в Латвию, нашла себе работу в Риге. Артистка вошла в состав труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Чулпан Хаматова присоединилась к коллективу еще в марте 2022 года. Предложение поступило от руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Тогда же стало известно, что актриса уволилась из "Современника" и улетела в Латвию. Сначала она планировала провести там отпуск, но в итоге приняла решение остаться.