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4 часа назад

Хаматова нашла работу за границей

Мира Маркина

Актриса Чулпан Хаматова, переехавшая жить в Латвию, нашла себе работу в Риге. Артистка вошла в состав труппы Нового Рижского театра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Хаматова нашла работу за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чулпан Хаматова присоединилась к коллективу еще в марте 2022 года. Предложение поступило от руководителя Нового Рижского театра Алвиса Херманиса. Тогда же стало известно, что актриса уволилась из "Современника" и улетела в Латвию. Сначала она планировала провести там отпуск, но в итоге приняла решение остаться.

Ранее в Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России.

Актеры,Чулпан Хаматова,Госдума,
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