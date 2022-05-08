Актер из сериала "Твин Пикс" Кеннет Уэлш умер в возрасте 80 лет

Канадский актер Кеннет Уэлш, известный по роли антагониста Уиндома Эрла из сериала «Твин Пикс», скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Twin Peaks Productions Inc. Twin Peaks Productions Inc.

По словам агента актера Пэм Винтер, Уэлш скончался в своем доме в пригороде Торонто в окружении близких 5 мая. Причина смерти не уточняется.

«Кен был одним из величайших актеров Канады всех времен, с сотнями запоминающихся ролей, охватывающих десятилетия. Его будет сильно не хватать», — заявили в Альянсе канадских кино- теле и радио актеров (ACTRA).

Уэлш родился 30 марта 1942 года в городе Эжмонтон, провинция Альберт. Свою карьеру он начал в качестве участника Стратфордского фестиваля в Онтарио.

Кроме роли в сериале «Твин Пикс», Уэлш сыграл вице-президента США в научно-фантастическом фильме «Послезавтра», а также в биографическом фильме «Авиатор» режиссера Мартина Скорсезе.

В последние годы актер успел сняться в сериалах Lodge 49, Star Trek: Discovery и перезапуске «Зачарованных».