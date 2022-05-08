Экс-невеста Джонни Деппа назвала его параноиком и ревнивцем

Голливудская актриса Дженнифер Грей, звезда "Грязных танцев", рассказала об отношениях с экс-женихом Джонни Деппом изданию Independent.

Фото: Кадр из фильма "Волшебная страна" Кадр из фильма "Волшебная страна"

Депп и Грей встречались в 1989 году. Джони, по словам актрисы, сделал ей предложение спустя две недели после знакомства, с которым она недолго встречалась в 1989 году.

Сначала все, как говорит Грей, был нормально, но позже ей пиришлось разорвать помолвку из-за сложного характера Джони.

«Когда он возвращался домой, он доставал меня расспросами по поводу того, где я была в его отсутствие, был безумным ревнивцем и параноиком. Я тогда связала его скверный характер с тем, что он чувствует себя подавленным и бессильным из-за невозможности покинуть сериал «Джамп стрит, 21», — вспоминает женщина.

Она также вспоминает, что, когда впервые встретила Джонни, он показался ей «странно красивым, удивительно открытым, забавным и милым парнем».

Они даже когда-то завели себе собаку, чтобы почувствовать родительскую ответственность, но позже отношения превратились в «чертов костер».

Однажды Депп ушел на встречу, а на ее звонки не отвечал несколько часов. Грей вдруг решила разорвать с ним отношения.

В вопросе суда Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд Грей не встала ни на чью сторону:

«По поводу этого суда я могу сказать лишь то, что это разбивает мне сердце. Просто это грустно — и я хотела бы, чтобы все наконец разрешилось. Я всем желаю только добра», — пояснила она.