Кто пел вместо актеров в популярных советских фильмах

Насколько бы ни были талантливы актеры, далеко не все из них умеют красиво петь. Поэтому зачастую для исполнения ключевых музыкальных композиций в фильме приглашают профессиональных артистов. "Рамблер" расскажет, кто пел вместо актеров в популярных советских кинолентах.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

"Кавказская пленница"

Кадр из фильма "Кавказская пленница", globallookpress.com

В фильме "кавказская пленница" одну из главных ролей исполнила никому в то время не известная цирковая артистка Наталья Варлей. Однако на протяжении всей картины героиня говорит не своим голосом, озвучивание доверили актрисе Надежде Румянцевой. Что же касается исполнения знаменитой "Песенке о медведях", то за это дело взялась солистка Аида Ведищева. Спустя два года артистка также спела "Помоги мне" вместо Светланы Светличной в фильме "Бриллиантовая рука".

"Иван Васильевич меняет профессию"

Песню "Разговор со счастьем", которая начинается со слов "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери..." спел вовсе не Леонид Куравлев, исполнитель роли Жоржа Милославского, а Валерий Золотухин. Его голос зрителям уже был знаком благодаря фильму "Бумбараш", в котором актер сыграл главную роль. Кроме этого, Золотухина можно услышать в картине "12 стульев" Леонида Гайдая, в нем он спел "Там, где любовь" вместо грузинского актера Арчила Гомиашвили.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"