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26 минут назад

Безруков предложил вернуть в кинотеатры старые детские фильмы

Родной город

Народный артист России Сергей Безруков высказался о необходимости вернуть к показу в кинотеатрах старые добрые фильмы.

Безруков предложил вернуть в кинотеатры детские фильмы
Фото: Родной городРодной город

С инициативой выступила киностудия "Ленфильм", предлагая вернуть на большие экраны страны бессмертную классику. В списке фильмов такие известные картины, как "Старик Хоттабыч", "Человек-амфибия", "Полосатый рейс", "Долгая счастливая жизнь"; и многие другие.

В поддержку этого предложения высказался Сергей Безруков, призвавший наравне с известными кинолентами выпустить в прокат старые детские фильмы.

"Зарубежные детские фильмы ради рейтинга все-таки часто заигрывают со взрослыми темами и шутками, теряя, как мне кажется, при этом все волшебство", — написал артист в своем телеграмм-канале.

Советское кино, по мнению Сергея Безрукова, прививает детям правильные жизненные ценности, учит дружить, уважать старших, быть честным и добрым. Среди фильмов, предложенных актером, киноленты "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Приключения Буратино" и другие.

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