Безруков предложил вернуть в кинотеатры детские фильмы

Народный артист России Сергей Безруков высказался о необходимости вернуть к показу в кинотеатрах старые добрые фильмы.
С инициативой выступила киностудия "Ленфильм", предлагая вернуть на большие экраны страны бессмертную классику. В списке фильмов такие известные картины, как "Старик Хоттабыч", "Человек-амфибия", "Полосатый рейс", "Долгая счастливая жизнь"; и многие другие.
В поддержку этого предложения высказался Сергей Безруков, призвавший наравне с известными кинолентами выпустить в прокат старые детские фильмы.
"Зарубежные детские фильмы ради рейтинга все-таки часто заигрывают со взрослыми темами и шутками, теряя, как мне кажется, при этом все волшебство", — написал артист в своем телеграмм-канале.
Советское кино, по мнению Сергея Безрукова, прививает детям правильные жизненные ценности, учит дружить, уважать старших, быть честным и добрым. Среди фильмов, предложенных актером, киноленты "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Приключения Буратино" и другие.