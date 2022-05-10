Вуди Харрельсон сыграет в фильме о застрявшем водолазе

В сентябре 2012 года британский водолаз Крис Лемонс во время ремонта трубы в районе нефтяного месторождения Хантингтон из-за ошибки компьютера был отключен от подачи кислорода. Он погрузился на глубину 100 метров с запасом воздуха на 5 минут, однако через 35 минут он был найден живым. Сейчас о нём снимут фильм.

Проект будет искать финансирование на международном Каннском кинорынке. Режиссёром выбран Алекс Паркинсон, он уже снял о Лемонсе в 2019 году документальный фильм «Последний вздох». Роли исполнят Вуди Харрельсон, Симу Лю («Шан-Чи»), Джимон Хонсу («Стражи галактики»), кто сыграет самого Лемонса пока неизвестно.