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3 часа назад

Куда пропал Мэттью Бродерик

В 80-90-х Мэттью Бродерик был звездой кинематографа. Американский актер постоянно мелькал на постерах крупных проектов. Однако в 2000-х его имя стало звучать гораздо реже. Рассказываем, почему так произошло и чем знаменитость занимается сейчас.

Куда пропал Мэттью Бродерик
Фото: Кадр из фильма "Инспектор Гаджет"Кадр из фильма "Инспектор Гаджет"

Карьера Мэттью Бродерика началась с игры в театре. В 21 год актер стал лауреатом престижной театральной премии "Тони", и он стал звездой Бродвея. После чего юному Бродерику стали поступать предложения от режиссеров сняться в кино. Всемирно известен он стал после комедийного фильма Джона Хьюза "Выходной день Ферриса Бьюллера" 1986 года, в котором он сыграл главного персонажа.

Кадр из фильма "Выходной день Ферриса Бьюллера"

После он снялся в фильмах "Проект Икс", "Годзилла", "Военные игры", "Выскочка", "Первокурсник". Еще одной узнаваемой работой Бродерика стал комедийный супергеройский фильм 1999 года "Инспектор Гаджет".

Кадр из фильма "Инспектор Гаджет"

Как и многие актеры, Бродерик столкнулся с проблемой одной роли. Его стали воспринимать, как героя семейного комедийного кино, хотя он пробовался и в других жанрах: в биографической драме "Миссис Паркер и порочный круг", военно-историческом кино "Доблесть" и даже озвучивал Симбу в "Короле льве".

Тем не менее, актер решил пойти по другому пути и сконцентрировался на работе в театре. В 1995 году Бродерик получил вторую премию "Тони" за роль в мюзикле "Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая". Он дебютировал в лондонском Ист-Энде и продолжает играть на Бродвее.

В этом году Мэттью Бродерику исполнилось 60 лет, и периодически он все-таки появляется в кино и на телевидении.

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