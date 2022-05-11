Звезда «Венома» ждет третьего ребенка

Звезда «Венома» и по совместительству американская актриса Мишель Уильямс ждет третьего ребенка. Радостной новостью она решила поделиться в этот вторник во время интервью с изданием Variety. Счастливым папой будущего малыша стал режиссер «Гамильтона» Томас Кейл, который уже воспитывает с ней сына Харта. Кроме того Мишель является мамой 16-летней дочери Матильды от ее прошлых отношений с покойным актером Хитом Леджером.

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«По мере того, как идут годы, ты как бы гадаешь, что они могут тебе дать или не дать. Волнительно обнаружить, что то, чего ты хочешь снова и снова, имеет силу еще раз. Эта удача не покидает ни меня, ни мою семью»,

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— рассказала она в интервью.

Номинантка на премию «Оскар» поделилась что свадьба с ее любимым мужем и рождение Харта во время пандемии помогло ей задуматься о парадоксальности современного мира.

«Это было напоминание о том, что жизнь продолжается. Мир, в который мы принесли ребенка, это не тот мир, о котором мы думали, но малышу это неведомо. Он испытывает безусловную радость от открытий и счастье в любящем его доме»,

— добавила Мишель.

Хотя материнство повлияло на Уильямс и она стала более «целеустремленной» актрисой, звезда кино планирует сделать перерыв в работе на большом экране во время своей беременности. По мнению звезды, ничто так не способствует усовершенствованию мира, как воспитание замечательного ребенка, это «высший творческий акт».

Мишель до последнего думала, что сможет найти силы на съемки, но усталость и беспокойство о семье все же взяло вверх. Тем более, когда рядом с ней прекрасный человек и отец для ее подрастающего сына. Новости о стремительном романе Уильямс и Кейла появились в декабре 2019 года, всего за месяц до того, как она показала свой округлившийся животик на церемонии вручения «Золотого глобуса». После победы за роль в фильме «Фосси/Вердон», режиссером которого как раз-таки был ее нынешний муж, она выступила с захватывающей речью в поддержку права женщин на аборты.

«Я бы не смогла этого сделать, если бы не использовала право женщины на выбор, на выбор того, когда рожать детей и от кого»,

— сказала она тогда.