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39 минут назад

Джеймс Хонг стал старейшим получившим звезду на голливудской Аллее славы актером

Газета.Ru

Актер Джеймс Хонг стал старейшим артистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде, сообщает ABC. Артист, 22 февраля отпраздновавший 93-летие, на 31 год старше самой Аллеи.

Хонг стал старейшим получившим звезду на Аллее славы актером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Американский продюсер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, номинировавший Хонга на включение в Аллею Славы и проспонсировавший установку звезды, отметил, что отсутствие этого признания талантов Хонга было недосмотром Голливуда.

"Я хотел привлечь к тому, что с нами бок о бок работает национальное достояние, полное жизни и сил, достоинства, которого стоит признать",

— сказал Дэ Ким.

Джеймс Хонг родился в США, однако детство провел на родине своих родителей в Гонконге. В кино он играет с 1950-х, снимался в таких фильмах, как "Бегущий по лезвию", "Большой переполох в маленьком Китае", "Танго и Кэш". Озвучивал персонажей в мультфильмах "Мулан", "Кунг Фу Панда" и др.

Ранее сообщалось, что актер Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

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