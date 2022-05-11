Хонг стал старейшим получившим звезду на Аллее славы актером

Актер Джеймс Хонг стал старейшим артистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде, сообщает ABC. Артист, 22 февраля отпраздновавший 93-летие, на 31 год старше самой Аллеи.
Американский продюсер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, номинировавший Хонга на включение в Аллею Славы и проспонсировавший установку звезды, отметил, что отсутствие этого признания талантов Хонга было недосмотром Голливуда.
"Я хотел привлечь к тому, что с нами бок о бок работает национальное достояние, полное жизни и сил, достоинства, которого стоит признать",
— сказал Дэ Ким.
Джеймс Хонг родился в США, однако детство провел на родине своих родителей в Гонконге. В кино он играет с 1950-х, снимался в таких фильмах, как "Бегущий по лезвию", "Большой переполох в маленьком Китае", "Танго и Кэш". Озвучивал персонажей в мультфильмах "Мулан", "Кунг Фу Панда" и др.
Ранее сообщалось, что актер Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде.