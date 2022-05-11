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4 часа назад

Наталья Рудова рассказала о встрече с ДиКаприо

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 38-летняя российская актриса Наталья Рудова («Дыши со мной», «Молодёжка. Взрослая жизнь», «Путейцы», «Универ. Новая общага», «Между нами, девочками», «БИХЭППИ», «Женщины против мужчин») рассказала поклонникам о том, как получила комплимент от Леонардо ДиКаприо («Начало», «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Отступники», «Скотозаговор», «Титаник», «Не смотрите наверх», «Однажды в… Голливуде», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Джанго освобождённый»).

Наталья Рудова рассказала о встрече с Леонардо ДиКаприо
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Как отметила артистка, однажды она была приглашена на закрытую вечеринку голливудского коллеги в качестве гостьи. По словам Рудовой, обладатель премии «Оскар» является «лучшим актёром этой планеты». Женщина призналась, что с теплотой вспоминает момент встречи с ДиКаприо.

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