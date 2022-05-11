Наталья Рудова рассказала о встрече с Леонардо ДиКаприо

Как отметила артистка, однажды она была приглашена на закрытую вечеринку голливудского коллеги в качестве гостьи. По словам Рудовой, обладатель премии «Оскар» является «лучшим актёром этой планеты». Женщина призналась, что с теплотой вспоминает момент встречи с ДиКаприо.