Наталья Рудова рассказала о встрече с Леонардо ДиКаприо

По данным «Центральной службы новостей», 38-летняя российская актриса Наталья Рудова («Дыши со мной», «Молодёжка. Взрослая жизнь», «Путейцы», «Универ. Новая общага», «Между нами, девочками», «БИХЭППИ», «Женщины против мужчин») рассказала поклонникам о том, как получила комплимент от Леонардо ДиКаприо («Начало», «Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых», «Отступники», «Скотозаговор», «Титаник», «Не смотрите наверх», «Однажды в… Голливуде», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Джанго освобождённый»).
Как отметила артистка, однажды она была приглашена на закрытую вечеринку голливудского коллеги в качестве гостьи. По словам Рудовой, обладатель премии «Оскар» является «лучшим актёром этой планеты». Женщина призналась, что с теплотой вспоминает момент встречи с ДиКаприо.