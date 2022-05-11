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1 час назад

Режиссера "Не время умирать" обвинили в сексуальных домогательствах

Газета.Ruиещё 2

Режиссера "Не время умирать" Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах несколько актрис. Об этом сообщает ComicBook.

Режиссера "Не время умирать" обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

23-летняя Рэйчел Винберг, наиболее известная ролью в сериале HBO "Бетти", обвинила режиссера в том, что он принуждал ее к романтическим отношениям вскоре после того, как ей исполнилось 18.

"Он говорил мне притворяться, что я его сестра или племянница, перед другими людьми",

– объяснила актриса.

Она также добавила, что отношения между ней и Фукунагой длились до ее 21-летия. Актрисы Ханна и Кейлин Леш также рассказали о том, что режиссер преследовал их в течение многих лет и приходил в дом к их семье. Девушки утверждают, что Фукунага предлагал им секс втроем. Прошлой осенью Рэйден Грир рассказала в интервью с The Daily Beast, как кинематографист уволил ее с небольшой роли в первом сезоне "Настоящего детектива" после того, как она отказалась сниматься топлес в одной из сцен, хотя этого не было в ее контракте.

Актеры,Настоящий детектив,
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