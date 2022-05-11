Режиссера "Не время умирать" обвинили в сексуальных домогательствах

Она также добавила, что отношения между ней и Фукунагой длились до ее 21-летия. Актрисы Ханна и Кейлин Леш также рассказали о том, что режиссер преследовал их в течение многих лет и приходил в дом к их семье. Девушки утверждают, что Фукунага предлагал им секс втроем. Прошлой осенью Рэйден Грир рассказала в интервью с The Daily Beast, как кинематографист уволил ее с небольшой роли в первом сезоне "Настоящего детектива" после того, как она отказалась сниматься топлес в одной из сцен, хотя этого не было в ее контракте.