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1 час назад

Актеры, прекрасно сыгравшие стариков, будучи молодыми

New Magazineиещё 1

Сумели перевоплотиться!

Актеры, сыгравшие стариков, будучи молодыми
Фото: New MagazineNew Magazine

Георгий Вицин

В фильме “Максим Перепелица” актер сыграл деда Мусия, глубокого старика. Хотя самому Вицину на тот момент было всего 38 лет. Конечно, грим сыграл свою роль, но и актерские данные Вицина были на высоте. Отчего он казался очень убедительным в этой роли.

Эрнест Романов

В фильме “Собака на сене” актер сыграл одряхлевшего графа Лудовико. Дрожащий голос, неуверенные движения, зритель думал, что перед ним на экране настоящий старик. Однако истинный возраст актера многих удивил – ему был 41 год.

Сергей Лукьянов

В фильме “Большая семья” актер сыграл старика Матвея Журбина. Хотя ему было 44 года. А его сына сыграл актер Борис Андреев, котрый был всего на пять лет младше Лукьянова.

Сергей Филиппов

Сколько лет может быть Лектору общества «Знание» в фильме «Карнавальная ночь»? 50, 60? Тем не менее, исполнителю этой роли Сергею Филиппову было всего 44 года. Во время съемок фильма актер уже был настоящей звездой: его узнавали, подходили на улицах и просили автографы.

Сергей Юрский и Наталья Тенякова

Сыграли старичков в фильме “Любовь и голуби”. Юрскому не было еще и 50, а Теняковой только 40. А Нина Дорошина, которая сыграла ее молодую подругу, на самом деле была старше Теняковой на 10 лет.

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