Актеры, сыгравшие стариков, будучи молодыми

Сумели перевоплотиться!

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Георгий Вицин

В фильме “Максим Перепелица” актер сыграл деда Мусия, глубокого старика. Хотя самому Вицину на тот момент было всего 38 лет. Конечно, грим сыграл свою роль, но и актерские данные Вицина были на высоте. Отчего он казался очень убедительным в этой роли.

Эрнест Романов

В фильме “Собака на сене” актер сыграл одряхлевшего графа Лудовико. Дрожащий голос, неуверенные движения, зритель думал, что перед ним на экране настоящий старик. Однако истинный возраст актера многих удивил – ему был 41 год.

Сергей Лукьянов

В фильме “Большая семья” актер сыграл старика Матвея Журбина. Хотя ему было 44 года. А его сына сыграл актер Борис Андреев, котрый был всего на пять лет младше Лукьянова.

Сергей Филиппов

Сколько лет может быть Лектору общества «Знание» в фильме «Карнавальная ночь»? 50, 60? Тем не менее, исполнителю этой роли Сергею Филиппову было всего 44 года. Во время съемок фильма актер уже был настоящей звездой: его узнавали, подходили на улицах и просили автографы.

Сергей Юрский и Наталья Тенякова