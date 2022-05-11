Том Фелтон рассказал, за что не любил Драко Малфоя

Том Фелтон сыграл Драко Малфоя во всех восьми фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. В интервью Guardian актер рассказал, как его персонаж плохо повлиял на его пребывание в школе.
Фелтон признался, что он не был популярным в школе:
"Я ходил с белыми волосами и играл злого волшебника. Это было невесело. Из-за этого я не нравился девочкам".
Несмотря на нелюбовь одноклассниц, в спецэпизоде "Возвращение в Хогвартс" актриса Эмма Уотсон призналась в многолетней симпатии к Тому. Позже актер отметил, что всегда знал о нежных чувствах Эммы.
"[Во время работы] я старался защищать ее. Да, у меня всегда в сердце было слабое место по отношению к ней, и это справедливо по сей день",
— признался Фелтон.