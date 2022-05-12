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4 часа назад

Кевин Спейси получил главную роль впервые за пять лет

Вечерняя Москва

Известный голливудский актер Кевин Спейси, который постепенно возвращается в киноиндустрию после нашумевшего скандала с домогательствами, впервые за последние пять лет получил одну из главных ролей в кино, пишет американское издание Deadline.

Кевин Спейси получил главную роль впервые за пять лет
Фото: Кадр из фильма "Клуб миллиардеров"Кадр из фильма "Клуб миллиардеров"

Артист появится в исторической драме «1242 — Врата на Запад», которая является совместным производством киностудий из Великобритании, Монголии и Венгрии. По сюжету монгольский хан Батый, которого сыграет Спейси, встречает в Венгрии человека, знакомство с которым останавливает захватчика от вторжения на европейские земли.

Съемочный процесс стартует в октябре нынешнего года в Монголии и Венгрии. В картине также задействованы Эрик Робертс, Кристофер Ламберт и Теренс Стамп, пишет «Афиша Daily».

В 2017 году более 20 человек обвинили оскароносного актера в насилии и сексуальных домогательствах. Судебная инстанция обязала Спейси выплатить создателям сериала «Карточный домик» более 30 миллионов долларов компенсации за вынужденную переработку финальной части проекта, который пришлось переснимать из-за того, что актера пришлось вычеркнуть из сериала.

В мае прошлого года американского актера впервые пригласили на съемки в кино с тех пор, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

Актеры,Карточный домик,Эрик Робертс,Теренс Стамп,Кристофер Ламберт,Кевин Спейси,
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