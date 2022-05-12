5 актрис, превративших съемочную площадку в “поле боя”

Актер – пустой сосуд? Как бы не так. Сегодня “Рамблер” расскажет о звездах советского кино, которые не стеснялись блеснуть характером во время съемок.

Фото: Кадр из фильма "Родня" Кадр из фильма "Родня"

Нонна Мордюкова

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Еще до съемок “Родни” Никита Михалков был наслышан о нраве Нонны Мордюковой. Знал ли он, что ему придется стоять перед звездой на коленях ? Вряд ли. Конфликты начались еще на фотопробах: взгляды режиссера и актрисы на то, как должны выглядеть герои будущей картины, разошлись. Уже во время съемок актриса не раз грозилась покинуть съемки и превращала это в настоящий спектакль, но снова и снова возвращалась к работе. Конфликт достиг апогея в финальные съемочные дни. В сцене на вокзале Нонне не удавалось произнести реплику с нужной интонацией. Тогда Михалков обругал ее прилюдно в мегафон. Актриса впала в истерику, потому что ей показалось, что режиссер сделал это специально. Спустя время Михалков и Мордюкова примирились.

Маргарита Терехова

То, что съемки “Собаки на сене” будут не самыми простыми, участникам проекта стало очевидно с первой минуты знакомства Маргариты Тереховой и режиссера картины Яна Фрида. На сторону актрисы встал начинающий артист Михаил Боярский – он попал под безграничное обаяние партнерши. Заручившись его поддержкой, Терехова начала “войну” за сценарий и образы. Она отстояла кандидатуру Боярского, хотя Ян Фрид был готов заменить его, поскольку счел актера зажатым и неопытным. Терехова высмеивала режиссера, подтрунивала над ним, срывала съемки из-за неприглядных деталей. Пострадал и Боярский: в сцене объяснения Маргарита слишком сильно отхлестала его по щекам на эмоциях. У актера началось носовое кровотечение.

Людмила Гурченко

Кадр из фильма "Любимая женщина механика Гаврилова"

Фильм Тодоровского “Любимая женщина механика Гаврилова” был далеко не первым в карьере Людмилы Гурченко. Вероятно поэтому звезда кино решила взять процесс съемок в свои хрупкие руки. Когда Гурченко появлялась на площадке, все затихали. Конфликт между режиссером и исполнительницей главной роли завязался потому, что Тодоровский хотел снять комедию, а Гурченко требовала драмы. Прямо в кадре актриса меняла реплики и вела себя так, будто все происходящее на съемках зависит только от нее. Актер Всеволод Шиловский заступился за режиссера картины, вызвав Людмилу Марковну на разговор. Но это не помогло. Ведь даже финальную сцену сняли так, как хотела Гурченко.

Беата Тышкевич

Кадр из фильма "Дворянское гнездо"

Польской актрисе на съемочной площадке фильма “Дворянское гнездо” было позволено многое. Кончаловский без колебаний понимал, кто именно сыграет роль Варвары Лаврецкой. Режиссер был готов доверить актрисе ради съемок фамильные драгоценности своей матери (чтобы в кадре не появлялась бижутерия). Но их украли из номера, в котором остановился Кончаловский. Сердце режиссера было ранено еще и тем, что на глазах у него экс-возлюбленная (задолго до съемок у него с Беатой был роман) стала встречаться с молодым фотографом, студентом ВГИКа. Ревность Кончаловского осложняла съемочный процесс, как и своенравность Тышкевич. Актриса отказывалась плакать в финальной сцене фильма, тогда режиссер дал ей пощечину. А позже – на коленях просил прощения.

Александра Яковлева

Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"