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46 минут назад

Венсан Кассель пообщается с мертвыми в фантастическом триллере

Газета.Ruиещё 1

Венсан Кассель сыграет главную роль в фантастическом триллере под рабочим названием "The Shrouds" ("Саван"). Об этом сообщает Variety.

Кассель пообщается с мертвыми в новом триллере
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером проекта выступит Дэвид Кроненберг ("Мертвая зона"). Кассель и Кроненберг уже работали вместе над картинами "Порок на экспорт" и "Опасный метод".

В центре сюжета — бизнесмен-новатор Карш (Кассель), скорбящий вдовец, который работает над устройством для связи с мертвыми внутри погребального савана. Ритуальный бизнес главного героя находится на грани разорения. Несколько могил на его кладбище подверглись вандализму и почти разрушены, в том числе и могила его жены. Карш пытается раскрыть четкий мотив нападения, а также тайну того, кто устроил этот хаос. В ходе расследования предприниматель столкнется с тем, что ему придется переоценить свой бизнес, а также брак и верность памяти своей покойной супруги.

Съемки фильма начнутся в марте 2023 года. Дата релиза пока неизвестна.

Актеры,Порок на экспорт,Дэвид Кроненберг,Венсан Кассель,
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