Кассель пообщается с мертвыми в новом триллере

В центре сюжета — бизнесмен-новатор Карш (Кассель), скорбящий вдовец, который работает над устройством для связи с мертвыми внутри погребального савана. Ритуальный бизнес главного героя находится на грани разорения. Несколько могил на его кладбище подверглись вандализму и почти разрушены, в том числе и могила его жены. Карш пытается раскрыть четкий мотив нападения, а также тайну того, кто устроил этот хаос. В ходе расследования предприниматель столкнется с тем, что ему придется переоценить свой бизнес, а также брак и верность памяти своей покойной супруги.