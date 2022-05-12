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2 часа назад

Кевин Спейси впервые после скандала получил главную роль

Мира Маркина

В 2017 году актера Кевина Спейси более 20 человек обвинили в харассменте, в связи с чем он был вынужден отстраниться от киноиндустрии, а в новые картины его не приглашали. Тогда же суд обязал Спейси выплатить проекту "Карточный домик" $31 млн в качестве компенсации за то, что создателям пришлось полностью переписывать финал сериала, из-за необходимости "вывести" героя Кевина Спейси из сценария.

Кевин Спейси впервые после скандала получил главную роль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Впервые после скандальных событий он появился на экранах в прошлом году в фильме Ванессы Редгрейв "Человек, который привлек Бога". Но главную роль Спейси получил только сейчас, спустя почти пять лет невостребованности, как сообщает Deadline. Ему предстоит сыграть монгольского хана Батыя в картине «1242 — Врата на Запад», которая будет снята совместными режиссерскими силами Британии, Венгрии и Монголии.

Съемки назначены на октябрь этого года.

Ранее мы писали, что Лиам Ниссон сыграет гангстера в новом триллере.

Актеры,Карточный домик,Ванесса Редгрейв,Кевин Спейси,
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