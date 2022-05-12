Звезду «Эйфории» оскорбили на мероприятии

Звезда популярного подросткового сериала «Эйфория» Сидни Суини (Sydney Sweeney) оказалась в центре скандала во время мероприятия Met Gala. Это очень ожидаемое событие в сфере моды, поэтому побывать на нем считается довольно престижным. Актриса тоже была безумно счастлива, однако одно событие, произошедшее на мероприятии, омрачило для нее этот прекрасный день.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Дело в том, что для выхода на красную дорожку Сидни выбрала платье, подчеркивающее ее шикарный бюст. Даже бабушка актрисы, с которой та пообщалась по дороге, отметила это, слегка пошутив: «Тебе там случайно не поджимает?» Конечно, присутствующие на дорожке фотографы тоже не могли не оценить аутфиты Суини, однако не все смогли сделать это подобающе.

Как рассказал один тиктокер, приглашенный на мероприятие, во время красной дорожки какой-то фотограф громко сказал, обращаясь к актрисе:

«Ни у кого нет таких сисек в этом зале. Давай, покажи нам грудь»,

— слышны возгласы мужчины на опубликованном в интернете видео.