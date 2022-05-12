Родственные связи в кино, о которых мало кто знает

Катя Василькова

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Катя Василькова, сыгравшая дочь главных героев в фильме “По семейным обстоятельствам” ,оказалась внучкой актрисы Зои Васильковой. Именно Зоя Василькова сыграла императрицу в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Дедушка Кати – тоже знаменитый актер Юрий Чекулаев. Актрисой Катя не стала, работает менеджером в крупной туристической компании.

Таня Градова

А маленькая Таня Градова из комедий Гайдая “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” – родная сестра известного актера Андрея Градова, который известен зрителям по фильмам “Берегите женщин”, “Возьми меня с собой”. 4-летняя Таня, сыгравшая Лену, так и не стала актрисой. Работала в Союзе писателей, потом редактором в звукозаписывающей студии, а затем стала создавать аудиокниги.

Андрей Миронов

Единокровными братьями оказались хореограф театра и кино Кирилл Ласкари и легендарный Андрей Миронов. Кстати, Ласкари ставил все танцевальные сцены в фильме “Соломенная шляпка”, “Трое в лодке, не считая собаки”, где играл Миронов.

Петр Федоров

Популярный российский актер Петр Федоров – родной племянник Александра Збруева. Ведь отец Петра – актер Евгений Федоров, брат Збруеву по матери.

Светлана Иванова