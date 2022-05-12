Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Родственные связи в кино, о которых мало кто знает

New Magazine

Катя Василькова

Родственные связи в кино, о которых мало кто знает
Фото: New MagazineNew Magazine

Катя Василькова, сыгравшая дочь главных героев в фильме “По семейным обстоятельствам” ,оказалась внучкой актрисы Зои Васильковой. Именно Зоя Василькова сыграла императрицу в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Дедушка Кати – тоже знаменитый актер Юрий Чекулаев. Актрисой Катя не стала, работает менеджером в крупной туристической компании.

Таня Градова

А маленькая Таня Градова из комедий Гайдая “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” – родная сестра известного актера Андрея Градова, который известен зрителям по фильмам “Берегите женщин”, “Возьми меня с собой”. 4-летняя Таня, сыгравшая Лену, так и не стала актрисой. Работала в Союзе писателей, потом редактором в звукозаписывающей студии, а затем стала создавать аудиокниги.

Андрей Миронов

Единокровными братьями оказались хореограф театра и кино Кирилл Ласкари и легендарный Андрей Миронов. Кстати, Ласкари ставил все танцевальные сцены в фильме “Соломенная шляпка”, “Трое в лодке, не считая собаки”, где играл Миронов.

Петр Федоров

Популярный российский актер Петр Федоров – родной племянник Александра Збруева. Ведь отец Петра – актер Евгений Федоров, брат Збруеву по матери.

Светлана Иванова

Имеет родство с династией Ефремовых-Покровских. Прадед актрисы Вениамин Покровский – двоюродный брат дирижера Бориса Покровского. А Светлана приходится пятиюродной сестрой Никите и Николаю Ефремовым со стороны бабушки Аллы Покровской.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители