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2 часа назад

Актриса Даддарио и писатель Риордан вступились за темнокожую звезду "Перси Джексона"

Газета.Ru

Актриса Александра Даддарио и писатель, автор книг о Перси Джексона Рик Риордан вступились за темнокожую звезду из нового сериала о Перси Джексоне — 12-летнюю актрису Лею Саву Джеффрис, которую затравили хейтеры. Об этом сообщает People.

Актриса и писатель вступились за темнокожую звезду "Перси Джексона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несколько дней назад платформа Disney+ объявила, что девочка сыграет одну из главных ролей в новом сериале "Перси Джексон и Олимпийцы". Ее героиня, Аннабет Чейз, в книгах была светлокожей.

В ответ хейтеры не только раскритиковали девочку в комментариях, но и пожаловались на ее аккаунт в TikTok, и страница была закрыта. Сыгравшая эту же роль ранее Даддарио поддержала девочку, написав в социальных сетях, что та будет замечательной Аннабет. Риордан, в свою очередь, пристыдил критиков.

"Если у вас проблемы с этим кастингом, давайте пообщаемся. Вините меня. Травить и обижать ребенка онлайн - непростительно плохо",

— написал он, попросив перестать оскорблять юную актрису.

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