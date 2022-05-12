Актриса и писатель вступились за темнокожую звезду "Перси Джексона"

Актриса Александра Даддарио и писатель, автор книг о Перси Джексона Рик Риордан вступились за темнокожую звезду из нового сериала о Перси Джексоне — 12-летнюю актрису Лею Саву Джеффрис, которую затравили хейтеры. Об этом сообщает People.

Несколько дней назад платформа Disney+ объявила, что девочка сыграет одну из главных ролей в новом сериале "Перси Джексон и Олимпийцы". Ее героиня, Аннабет Чейз, в книгах была светлокожей.

В ответ хейтеры не только раскритиковали девочку в комментариях, но и пожаловались на ее аккаунт в TikTok, и страница была закрыта. Сыгравшая эту же роль ранее Даддарио поддержала девочку, написав в социальных сетях, что та будет замечательной Аннабет. Риордан, в свою очередь, пристыдил критиков.