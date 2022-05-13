Актер из «Тихого Дона» сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

«Как оказалось, сердце не обмануло: и наша дочь, и совместное детище «ВелесО» (частный театр, открытый супругами Ткачук в Ленинградской области. — Прим. «Мосленты») возможны только в Санкт-Петербурге. Такое количество совпадений и чудесных возможностей, что странно было бы стремиться куда-нибудь, даже в Москву», — сказал актер.