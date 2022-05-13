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1 час назад

Умер актер сериала «Секс в большом городе» Брюс МакВитти

Lenta.ru

В возрасте 65 лет умер американский актер Брюс МакВитти, известный по ролям в таких сериалах, как «Клан Сопрано», «Американский бизон», «Закон и порядок» и «Секс в большом городе». Об этом сообщает Deadline.

Умер актер сериала «Секс в большом городе»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О том, что артист скончался, сообщила его супруга Кэрол Окс. МакВитти умер еще 7 мая в одной из больниц Нью-Йорка, однако точная причина смерти не раскрывается.

До того, как актер стал звездой американских сериалов, он играл в спектаклях. Дебютом МакВитти стала постановка Дэвида Мэмета на Бродвее «Американский бизон», в которой он участвовал вместе с Аль Пачино в 1983 году.

На сцену артист попал случайно: менее, чем за месяц до спектакля актер Джеймс Хейден, игравший ведущую роль в постановке, скончался от передозировки наркотиками и режиссеры приняли решение пригласить в труппу Брюса.

Впоследствии актер стал одним из основных лиц нью-йоркской бродвейской сцены, исполняя выдающиеся роли в постановках разных театров. Помимо этого, телезрителям он запомнился по участию в популярных американских сериалах. В сериале «Закон и порядок» МакВитти начал сниматься в 1991 году и продолжал участие в проекте до 2021-го.

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