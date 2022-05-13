Марат Башаров дебютировал в балете

Актер Марат Башаров вышел на сцену Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в роли царя в сказке "Конек-Горбунок". Башаров признался, что перевоплощение далось ему нелегко.
"Чтобы выступать в балетной постановке, нужно пахать, пахать и пахать. А потом встать и снова — пахать, пахать и пахать, — цитирует актера "Пятый канал". — В антракте я сказал артистам, чем отличаются драматические артисты от танцоров балета. Драматические артисты в перерыве могут сесть и отдохнуть, выпить чаю, а балетные — находятся на сцене и повторяют какие-то движения, репетируют, репетируют и репетируют".
По словам Башарова, он даже не думал, что ему посчастливится выйти на сцену в качестве артиста балета.
"Если бы знал, куда судьба нелегкая закинет, соломку бы подложил, — пошутил кинодеятель, — Я знал, что это очень тяжелый труд, но я даже не представлял насколько. Это великий труд. Но пока сам не попадешь, ты этого не поймешь. Но нужно было быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения".