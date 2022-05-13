Марат Башаров дебютировал в балете

"Если бы знал, куда судьба нелегкая закинет, соломку бы подложил, — пошутил кинодеятель, — Я знал, что это очень тяжелый труд, но я даже не представлял насколько. Это великий труд. Но пока сам не попадешь, ты этого не поймешь. Но нужно было быть дураком, чтобы отказаться от такого предложения".