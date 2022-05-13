«Не хочу работать с князьками»

Актер Виктор Сухоруков заявил о своем уходе из театра им. Вахтангова, где на протяжении семи лет играл в спектакле режиссера Римаса Туминаса. О причине этого решения артист рассказал «Стархиту».
«Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел уходить, но к этому привели обстоятельства. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева»,
— поделился подробностями актер.
Как отметил Сухоруков, его никогда не заботило, играет ли он в первом или в третьем составе. Поэтому, по его словам, когда его пригласили в «Войну и мир», он позвонил Князеву, чтобы успокоить.
«А он вместо того, чтобы обсуждать, общаться, начал вдруг кричать: „Да как же так, что это такое, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду“. В общем, повел себя не по-партнерски»,
— резюмировал артист.
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