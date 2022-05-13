«Не хочу работать с князьками»

«А он вместо того, чтобы обсуждать, общаться, начал вдруг кричать: „Да как же так, что это такое, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду“. В общем, повел себя не по-партнерски»,