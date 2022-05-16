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4 часа назад

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт вернутся в сериал "Доктор Кто"

Газета.Ru

Британские актеры Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт снова сыграют в сериале "Доктор Кто". Об этом пишет Deadline.

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт вернутся в сериал "Доктор Кто"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теннант вновь воплотит образ Доктора, а Тейт - Донны, его спутницы. По информации издания, они появятся в следующем сезоне шоу. Теннант играл десятого Доктора. Ранее стало известно о смерти актера Стюарта Бевана, который снялся в "Докторе Кто". Этот артист в шести эпизодах десятого сезона данного сериала сыграл профессора биологии Джонса. Профессор помогает Доктору победить злое растение. Кэти Мэннинг в этом же сезоне играла спутницу Доктора Кто — Джо Гран.

Актеры,Кэтрин Тейт,Дэвид Теннант,
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