Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт вернутся в сериал "Доктор Кто"

Британские актеры Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт снова сыграют в сериале "Доктор Кто". Об этом пишет Deadline.

Теннант вновь воплотит образ Доктора, а Тейт - Донны, его спутницы. По информации издания, они появятся в следующем сезоне шоу. Теннант играл десятого Доктора. Ранее стало известно о смерти актера Стюарта Бевана, который снялся в "Докторе Кто". Этот артист в шести эпизодах десятого сезона данного сериала сыграл профессора биологии Джонса. Профессор помогает Доктору победить злое растение. Кэти Мэннинг в этом же сезоне играла спутницу Доктора Кто — Джо Гран.