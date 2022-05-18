Актриса рассказала о неудачной попытке попасть на «Дом-2»

Известная российская актриса Ольга Дибцева рассказала о неудачной попытке попасть в реалити-шоу «Дом-2». В интервью изданию «Вокруг ТВ», выпуск которого вышел на YouTube, она призналась, что в юности отправляла заявку для кастинга в проект.

«Помню, [жила] еще в Петербурге. Я только закончила школу, и объявили кастинг на "Дом-2". Мы туда с подружками все написали заявку»,

— вспомнила знаменитость. По словам Дибцевой, в проект ни ее, ни ее приятельниц не взяли. Причины отказа она не раскрыла.