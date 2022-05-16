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3 часа назад

«Просто радуешься новому дню»: что стало с перенесшим тяжелую болезнь Александром Балуевым

Экспресс газета

Звезда картины «Благословите женщину» Александр Балуев в прошлом году не на шутку напугал поклонников. Артист заразился коронавирусом и угодил в «Коммунарку». Выйти оттуда прежним кумиру россиян не удалось.

Что стало с перенесшим тяжелую болезнь Балуевым
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Коварный Covid-19, поразивший легкие Балуева, его жизни, к счастью, не угрожал. Однако медики решили перестраховаться и поместили 62-летнего актера в стационар. Когда болезнь отступила и Александр Николаевич вернулся к работе, фанаты его не узнали. По мнению большинства, болезнь сказалась и на внешности знаменитости — он «постарел лет на десять».

Однако спустя год Балуев не унывает. Он сумел восстановиться и даже в сложные для деятелей культуры времена пандемии нашел себе занятие. Александр Николаевич снял собственный фильм о любви под названием «Отель». В нем играет он сам, Марина Петренко и Глеб Матвейчук. Работа над картиной помогала актеру не угаснуть.

«Я всегда стараюсь дать надежду и сам живу надеждой»,

— говорит Балуев.

В настоящий момент артист продолжает заниматься любимым делом. Теперь ему не приходится брать подработки и даже добывать себе хлеб физическим трудом (в юности Балуев даже красил Филевский мост в столице). Однако почувствовать себя счастливым с годами становится все труднее, признался актер.

"...Чем дольше живешь, тем сложнее быть счастливым. Хотя я стараюсь. Стараюсь быть счаст­ливым. <...> У человека наступает время в жизни, когда он радуется просто новому дню. И это правильно. Новый день наступил — и слава богу",

— заключил артист.

Александр Николаевич отметил, что в его возрасте счастье — это скорее отсутствие потерь в жизни. Теперь он радуется простым, казалось бы, вещам. Балуев продолжает сниматься в кино и даже гастролирует по стране.

"Люди снова вспомнили о культуре. И это радует. И можно снова строить планы. <...> Езжу на гастроли. Так что жизнь продолжается!"

— констатировал актер.

Актеры,Отель,Марина Петренко,Глеб Матвейчук,Александр Балуев,
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