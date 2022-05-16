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3 часа назад

Александр Скарсгард сыграет в фильме режиссера Слабошпицкого

Газета.Ru

Александр Скарсгард ("Развод в большом городе") сыграет главную роль в предстоящем фильма "Тигр". Как сообщает Variety, к касту картины также присоединится Дэйн ДеХаан ("Валериан и город тысячи планет").

Скарсгард сыграет в фильме Слабошпицкого
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером проекта выступит украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий ("Моя бабушка Фанни Каплан"), который написал сценарий по книге Джона Вэйлланта. Скарсгард представит Ванзина — лидера группы мужчин, которым поручено защищать находящихся под угрозой исчезновения диких кошек от браконьеров и лесорубов.

Действие фильма разворачивается на заснеженном Дальнем Востоке России в конце 90-х и основано на реальных событиях. Ванзина обвиняют в выслеживании и истреблении тигра. ДеХаан представит молодого ученого-эколога. Актеры уже вместе работали над сериалом "Настоящая кровь".

«Я очень долго работал над историей "Тигра", и шанс увидеть ее воплощение — это мечта»,

— поделился Слабошпицкий.

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