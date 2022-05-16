Скарсгард сыграет в фильме Слабошпицкого

Режиссером проекта выступит украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий ("Моя бабушка Фанни Каплан"), который написал сценарий по книге Джона Вэйлланта. Скарсгард представит Ванзина — лидера группы мужчин, которым поручено защищать находящихся под угрозой исчезновения диких кошек от браконьеров и лесорубов.

Действие фильма разворачивается на заснеженном Дальнем Востоке России в конце 90-х и основано на реальных событиях. Ванзина обвиняют в выслеживании и истреблении тигра. ДеХаан представит молодого ученого-эколога. Актеры уже вместе работали над сериалом "Настоящая кровь".