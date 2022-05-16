Скарсгард сыграет в фильме Слабошпицкого

Александр Скарсгард ("Развод в большом городе") сыграет главную роль в предстоящем фильма "Тигр". Как сообщает Variety, к касту картины также присоединится Дэйн ДеХаан ("Валериан и город тысячи планет").
Режиссером проекта выступит украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий ("Моя бабушка Фанни Каплан"), который написал сценарий по книге Джона Вэйлланта. Скарсгард представит Ванзина — лидера группы мужчин, которым поручено защищать находящихся под угрозой исчезновения диких кошек от браконьеров и лесорубов.
Действие фильма разворачивается на заснеженном Дальнем Востоке России в конце 90-х и основано на реальных событиях. Ванзина обвиняют в выслеживании и истреблении тигра. ДеХаан представит молодого ученого-эколога. Актеры уже вместе работали над сериалом "Настоящая кровь".
«Я очень долго работал над историей "Тигра", и шанс увидеть ее воплощение — это мечта»,
— поделился Слабошпицкий.