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1 час назад

"Суетливые и замкнутые": сын Шахназарова о москвичах

Мария Иглина

Режиссер и актер Иван Шахназаров, сын Карена Шахназарова, назвал москвичей суетливыми и замкнутыми. Подробностями он поделился в беседе с изданием "Москвич Mag".

"Суетливые и замкнутые": сын Шахназарова о москвичах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ивана, москвичей от всех остальных россиян отличает всего одна черта:

"Москвичи довольно суетливые и замкнутые в себе. А в людях подальше от Москвы побольше жизни",

Он также высказался о жителях городов на Дальнем Востоке. Шахназаров отметил, что местные жители отличаются отзывчивостью и стремлением помочь друг другу:

"Если вы окажетесь в беде в очень суровом месте, то вам обязательно помогут — это обусловлено климатом: выжить можно, только держась друг за друга — оно в крови".

Ранее режиссер раскритиковал Marvel и американскую публику.

Актеры,Иван Шахназаров,Карен Шахназаров,
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