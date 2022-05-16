"Суетливые и замкнутые": сын Шахназарова о москвичах

Режиссер и актер Иван Шахназаров, сын Карена Шахназарова, назвал москвичей суетливыми и замкнутыми. Подробностями он поделился в беседе с изданием "Москвич Mag".
По словам Ивана, москвичей от всех остальных россиян отличает всего одна черта:
"Москвичи довольно суетливые и замкнутые в себе. А в людях подальше от Москвы побольше жизни",
Он также высказался о жителях городов на Дальнем Востоке. Шахназаров отметил, что местные жители отличаются отзывчивостью и стремлением помочь друг другу:
"Если вы окажетесь в беде в очень суровом месте, то вам обязательно помогут — это обусловлено климатом: выжить можно, только держась друг за друга — оно в крови".