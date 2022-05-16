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1 час назад

Актер Ткачук рассказал о неожиданном плюсе заикания

Газета.Ru

Актер Евгений Ткачук в беседе с "Известиями" рассказал о работе с режиссером Сергеем Бодровым-старшим над фильмом "Дышите свободно", в котором сыграл главную роль. По словам Ткачука, персонаж которого заикается, этой речевой особенности он научился у самого кинематографиста.

Ткачук рассказал о неожиданном плюсе заикания
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С Сергеем Владимировичем мы познакомились года три назад, когда он позвонил и предложил роль в кинофильме "Калашников", который продюсировал. Тогда я первый раз услышал и увидел Бодрова. То, что он заикается, для меня была большая новость. Я совершенно не мог соотнести Сергея Владимировича Бодрова, великого режиссера, с таким дефектом»,

— поделился он.

Уникальной обратной стороной заикания он назвал необходимость подбирать слова. «У заикающихся людей нет словесного поноса, как это порой случается с нами. Мы быстро складываем слова в предложения, зачастую даже не задумываясь. А здесь, прежде чем сказать, человек эмоционально транслирует суть мысли через взгляд, руки, состояние. И буквально какие-то два-три слова, которые достаточно сложно даются, раскрывают всю речь», — размышляет Ткачук.

Главный герой фильма Илья (Ткачук) сильно заикается, что крайне осложняет его личную и профессиональную жизнь. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — настоящего профессионала своего дела, которому удается помочь даже самым тяжелым пациентам. На занятиях Илья встречает новых друзей и новую любовь — девушку Веру (Полина Пушкарук). Но выясняется, что внимание самой Черкасовой к герою выходит далеко за рамки профессионального интереса. Так начинается борьба за выздоровление и сердце Ильи.

Премьера картины в кинотеатрах состоялась 12 мая.

Актеры,Полина Пушкарук,Сергей Бодров,Полина Агуреева,Евгений Ткачук,
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