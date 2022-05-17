Тайны звезды «Просто Марии» Виктории Руффо

Это сейчас сериалы заполонили телевидение. А в начале 90-х они были чем-то диковинным для российских зрителей. Люди отпрашивались с работы ради просмотра очередной серии латиноамериканских страстей. Называли детей именами главных героев и подражали их внешнему виду. «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза» и, конечно же, сериал «Просто Мария», который впервые показали на первой кнопке с 9 марта 1993 года по 5 апреля 1994-го. В конце мая Виктории Руффо, сыгравшей ту самую наивную крестьянку Марию Лопес, стукнет 60.

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Пожар в шкафу

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В 7 лет Виктория Руффо начала сниматься в рекламе. Родители - рядовые госслужащие Рамон Мартинес дель Рио и Гваделупе Морено Эрера - хотели сделать моделью младшую дочь Марселу, а Вики водили по кастингам за компанию. Но телебоссам нравилась именно она и ее зеленые глаза.

Однажды в детстве Виктория устроила пожар. Она играла в принцесс с сестрой Марселой. Их младшая - Габриэла - тогда была совсем малюткой и наблюдала за девочками, лежа в кроватке. Сестрички устроили в шкафу замок, развесив там простыни и разложив подушки. Чтобы во «дворце» было светло, Виктория поставила в шкаф свечу. Набегавшись, сестры пошли собирать школьную форму. А через некоторое время учуяли запах гари и услышали плач Габи. Вся комната наполнилась дымом, шкаф полыхал, а малышка уже теряла сознание. Трагедии удалось избежать только с помощью подоспевших вовремя родителей.

В кино Руффо дебютировала в 17 лет. После школы она поступила в престижную мексиканскую Театральную академию имени Андреса Солера.

Первый мужчина, первый муж и первенец-сын

Виктория лишилась невинности в 14 лет с парнем чуть старше ее. У них были серьезные отношения. Руффо познакомила любимого с мамой. Юноша хотел жениться на актрисе, но не сложилось.

Экспресс газета

Первым мужем кинозвезды стал продюсер и комик Эухенио Дербес - сын Сильвии Дербес, сыгравшей в «Просто Марии» дону Мати. Они познакомились в 1989-м. Эухенио на тот момент зарабатывал мизерные 800 песо в месяц и большую часть отдавал на воспитание дочери.

- На первом свидании Виктория повела меня в ресторан, - вспоминает Дербес. - Увидев цены на блюда, я разыграл комедию, что сыт. В итоге еле наскреб на оплату счета. На выходе соврал, что моя машина сломана, поэтому поеду на такси. На самом деле машины у меня не было. После того вечера понял, что Виктория не из моей лиги и я не потяну такую красавицу. Год мы не встречались.

За это время у Дербеса родился сын. Но вскоре он снова сошелся с Руффо. В 1992-м она родила Хосе Эдуардо. Через четыре года устроили свадебную вечеринку для друзей, на которой Дербес изменил Руффо. И начались судебные тяжбы. Актриса обвиняла бывшего в том, что тот не платит алименты. А Эухенио заявлял, что бывшая не дает ему видеться с сыном.

- Мне было так плохо, что я даже посещала психотерапевта, - признается Руффо. - Чувствовала себя старой, уродливой и брошенной.

Хосе Эдуардо весной исполнилось 30. Он тоже актер и активно снимается. Знаменитая мать ждет не дождется внуков. Но мужчина пока даже со своей ориентацией не определился. Который год ходят слухи, что Дербес предпочитает парней. В отношениях с женщиной он был замечен лишь однажды: пять лет встречался с моделью Барбарой. А после расставания подруга девушки рассказала журналистам, что Хосе Эдурадо - бисексуал:

- Все эти годы Барбара была его прикрытием. Но он никогда не признается. Боится реакции общественности и родни.

Второй брак и поздние близнецы

После рождения первенца у 30-летней Виктории обнаружили эндометриоз - гинекологическое заболевание, которое приводит к бесплодию и раку. Выяснилось, что почти вся родня актрисы им страдала. Мексиканке вырезали яичник и маточную трубу. Гормональными препаратами ее ввели в искусственный климакс, чтобы больше не образовывались кисты.

Лечение Руффо продолжала и во втором браке, из-за чего не могла забеременеть. А в 42 года сама родила близнецов - дочь Викторию и сына Ануара. Их отец - известный мексиканский политик Омар Фаяд (ныне сенатор) - помог Руффо залечить душевные раны после тяжелого развода с Эухенио Дербесом. Свадьбу сыграли за три года до рождения детей.

Экспресс газета

- С Омаром познакомилась на вечеринке, - говорит Виктория. - Он тогда был мэром Пачуки. Сначала общались как друзья, - он даже за руку меня не брал. А через два месяца пригласил на ужин и спросил, хочу ли официальных отношений. На что я ответила: «Ну, что тебе сказать? Давай хоть поцелуемся, чтобы я понимала, нравится мне это или нет». Поцеловались. Мне понравилось. Мы встречались около восьми месяцев. Однажды за ужином он достал кольцо и спросил, выйду ли за него замуж. Конечно, согласилась!