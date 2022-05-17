Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
3 часа назад

Безруков назвал повод для завершения карьеры

Мира Маркина

Сергей Безруков активно ведет Telegram-канал. В одной из последних публикаций артист рассказал, при каком условии ему придется отказаться от карьеры актера.

Безруков назвал повод для завершения карьеры
Фото: t.me/s_bezrukovt.me/s_bezrukov

Безруков выразил опасение, что на фоне развития технологий многие профессионалы из сферы искусства со временем перестанут быть востребованными. Подобное предположение артист выразил после новостей о съемках отечественного сериала («Сидоровы»), сценарий к которому был написан искусственным интеллектом.

«Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых. Поедем с женой на дачу картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами. Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — подытожил Безруков.

Ранее Сергей Безруков рассказал, почему Саша Белый не вернется на телеэкраны.

Актеры,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители