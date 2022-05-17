Безруков назвал повод для завершения карьеры

Сергей Безруков активно ведет Telegram-канал. В одной из последних публикаций артист рассказал, при каком условии ему придется отказаться от карьеры актера.
Безруков выразил опасение, что на фоне развития технологий многие профессионалы из сферы искусства со временем перестанут быть востребованными. Подобное предположение артист выразил после новостей о съемках отечественного сериала («Сидоровы»), сценарий к которому был написан искусственным интеллектом.
«Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых. Поедем с женой на дачу картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами. Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — подытожил Безруков.
Ранее Сергей Безруков рассказал, почему Саша Белый не вернется на телеэкраны.