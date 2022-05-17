Безруков назвал повод для завершения карьеры

«Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых. Поедем с женой на дачу картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами. Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — подытожил Безруков.