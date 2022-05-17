Актеры, которые отказались целоваться на съемках

Профессия актера подразумевает много неловких ситуаций, в которые оказываются втянуты другие люди. На съемочной площадке можно стать семьей, друзьями и парой. Поэтому со своими партнерами по площадке актерам приходится выполнять те вещи, которые они не всегда хотят. А вот некоторые отказываются от своих обязательств и настолько брезгуют, что не хотят целоваться с партнером. В материале “Рамблера” — о тех, кто отказался выполнять обязательства на съемках.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Риз Уизерспун, “Воды слонам”

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В 2011 году на экраны вышел фильм “Воды слонам”, главные роли в котором сыграли Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон. По сюжету они должны были целоваться в кадре, но актриса выступила против этого. И дело было не в том, что ей не нравился ее партнер. На съемках актер заболел, кашлял, чихал и хрипел, поэтому перед съемкой сцены Паттинсону пришлось выпить несколько таблеток и залить себе нос каплями от насморка. В одном из интервью он заявил, что Риз его “продезинфицировала”. Что под этим подразумевалось, актер не сообщил.

Дженнифер Лоуренс, “Пассажиры”

Кадр из фильма

Актриса вместе со своим коллегой Крисом Праттом в 2016 году представила фильм “Пассажиры”, который стал настоящей сенсацией. Фильм рассказывает о космическом корабле, который отправляет пять тысяч добровольцев в другую галактику. Их погружают в медикаментозный сон, но из-за сбоя системы два человека просыпаются. Они понимают, что лететь им придется еще 90 лет, поэтому решают прожить жизнь на корабле. Они влюбляются друг в друга, и, конечно же, была сцена поцелуя. В одном из интервью после выхода фильма она призналась, что не хотела целоваться с Праттом, так как понимала, что он женат и имеет детей. Однако актриса свыклась с мыслью, что это ее работа и выполнила обязательство.

Райан Гослинг, “Дневник памяти”

Кадр из фильма