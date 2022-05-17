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1 час назад

Актеры, которые отказались целоваться на съемках

Мария Каткова

Профессия актера подразумевает много неловких ситуаций, в которые оказываются втянуты другие люди. На съемочной площадке можно стать семьей, друзьями и парой. Поэтому со своими партнерами по площадке актерам приходится выполнять те вещи, которые они не всегда хотят. А вот некоторые отказываются от своих обязательств и настолько брезгуют, что не хотят целоваться с партнером. В материале “Рамблера” — о тех, кто отказался выполнять обязательства на съемках.

Актеры, которые отказались целоваться на съемках
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Риз Уизерспун, “Воды слонам”

Видео дня

В 2011 году на экраны вышел фильм “Воды слонам”, главные роли в котором сыграли Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон. По сюжету они должны были целоваться в кадре, но актриса выступила против этого. И дело было не в том, что ей не нравился ее партнер. На съемках актер заболел, кашлял, чихал и хрипел, поэтому перед съемкой сцены Паттинсону пришлось выпить несколько таблеток и залить себе нос каплями от насморка. В одном из интервью он заявил, что Риз его “продезинфицировала”. Что под этим подразумевалось, актер не сообщил.

Дженнифер Лоуренс, “Пассажиры”

Кадр из фильма

Актриса вместе со своим коллегой Крисом Праттом в 2016 году представила фильм “Пассажиры”, который стал настоящей сенсацией. Фильм рассказывает о космическом корабле, который отправляет пять тысяч добровольцев в другую галактику. Их погружают в медикаментозный сон, но из-за сбоя системы два человека просыпаются. Они понимают, что лететь им придется еще 90 лет, поэтому решают прожить жизнь на корабле. Они влюбляются друг в друга, и, конечно же, была сцена поцелуя. В одном из интервью после выхода фильма она призналась, что не хотела целоваться с Праттом, так как понимала, что он женат и имеет детей. Однако актриса свыклась с мыслью, что это ее работа и выполнила обязательство.

Райан Гослинг, “Дневник памяти”

Кадр из фильма

На съемках мелодрамы “Дневник памяти” Райан Гослинг возненавидел свою партнершу по съемочной площадке, которой была Рэйчел Макадамс. Сначала он сказал режиссеру, что не будет играть с бездарной актрисой, а потом они ругались при каждой встрече на съемочной площадке. В итоге режиссеры нашли выход: перед съемками они выплескивали эмоции в разных комнатах, а потом встречались на съемках. Сцены с поцелуями они все-таки сыграли, а романтические отношения вышли за пределы площадки.

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