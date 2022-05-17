Ирина Старшенбаум сыграет в британском сериале

По сценарию Бут сыграет в сериале полицейского, а Меллинг воплотится борцом за свободу сионистского поэта и оппозиционного политического деятеля Авраама Штерна . Какая роль отведена Старшенбаум, издание не уточняет.

Как пишет Газета.ру, действие политического триллера «Земля обетованная» («Promised Land») разворачивается в период британского мандата в Палестине 1930-х годов. До того, как произошло разделение этой территории и образовалось государство Израиль.